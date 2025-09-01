Як правильно користуватися холодильником та на що звернути увагу – повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

Як правильно користуватися холодильником?

Як виявилося, через одне налаштування у холодильнику, продукти можуть псуватися швидше. Річ у тім, що холодильники мають маленький круглий регулятор усередині, найчастіше з поділками від 1 до 5. Більшість людей ніколи не задумуються, для чого він потрібен, і крутять його навмання.

Але саме цей регулятор відповідає за роботу компресора та температуру всередині холодильника. Якщо виставити його неправильно, наслідки можуть бути неприємними:

продукти псуються швидше;

усередині з’являються калюжі та волога;

утворюється шар льоду;

холодильник споживає більше електроенергії.

Щоб холодильник нормально працював, а продукти всередині не псувалися, його треба правильно налаштувати. Так, регулятор температури слід виставляти залежно від пори року та кількості продуктів:

влітку (коли тепле повітря частіше потрапляє всередину) – на 4 або 5;

взимку – достатньо 2, щоб заощадити електроенергію.

Також слід враховувати заповненість холодильника. Якщо продуктів багато, то регулятор треба ставити між 3 і 4, а якщо мало – від 2 до 3.

Важливо! Якщо температура в холодильнику занизька, то на стінках з'являється лід. Це може заважати циркуляції повітря, спричиняти поломку термостата і навіть вихід з ладу електроніки.



Експерти радять: якщо ви бачите шар льоду – обережно приберіть його, змініть налаштування на регуляторі й зачекайте щонайменше 8 годин, щоб температура стабілізувалася.

Які інші помилки можуть бути у використанні побутової техніки?

