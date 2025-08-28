Які найпопулярніші помилки допускають майже усі при користуванні пральною машиною – повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

Цікаво 5 приладів, які нізащо не слід підключати до розумної розетки

Які помилки бувають при використанні пралки?

Експерт з побутової техніки Ендрю Райт розповів, що майже усі користувачі можуть помилятися при використанні пральної машини. Він додав, що дуже мало хто користується пралками дійсно так, як того вимагає інструкція.

Навіть невеликі зміни в тому, як ви завантажуєте, чистите та обслуговуєте пральну машину, можуть суттєво вплинути на продуктивність та термін служби. Вони створені для того, щоб служити понад 10 років, але лише за умови належного поводження з ними,

– пояснив Райт.

Так, експерт назвав 6 найпоширеніших помилок при користуванні пралкою, які допускають майже усі:

Неправильний режим і температура

Найпоширенішою помилкою є використання неправильного режиму та температури. Звісно, хочеться заощадити й все прати при температурі 30 градусів, але з часом це сприяє накопиченню бактерій та залишків засобів для прання, особливо в барабані та трубах.

Вища температура ефективніше знищує мікроби, допомагає легше розчиняти бруд і жири, дозволяючи засобам для прання краще діяти краще діяти. Так, постільну білизну та рушники слід прати при температурі 60 градусів.

Щоб уникнути проблем з пралкою, хоча б раз на місяць її без речей слід вмикати на режим до 90 градусів, щоб очистити барабан всередині.



Помилки у використанні пралки / Фото Freepik

Перевантаження барабана

Друга найпоширеніша помилка – перевантаження барабана. Велика кількість одягу обмежує потік води та порошку. Через це речі залишаються брудними, а пралці доводиться інтенсивніше працювати для віджиму речей.

Райт радить завантажувати пралку приблизно на 75%, щоб у барабані було вільне місце для нормальної роботи.

Забагато порошку

Багато людей помилково вважає, що від великої кількості порошку одяг стане чистішим. Однак це не так. Надлишки засобів для прання накопичуються всередині пральної машини, через що може виникати пліснява. Тому завжди слід дотримуватися інструкції та використовувати порошок, враховуючи рекомендації дозування.

Залишати дверцята пралки закритими

Після прання важливо залишати дверцята пральної машини відкритими. Це допомагає запобігти появі цвілі всередині та появі неприємного запаху.

Цікаво, що залишати дверцята навстіж – також помилка. Щоб пральна машина нормально працювала, слід залишати невелику щілину. Цього буде достатньо для нормальної циркуляції повітря у пралці.

Брудний фільтр

Пральна машина також має фільтр, однак більшість користувачів ігнорують цей елемент. Волосся, монети, шпильки та інше сміття накопичуються всередині. і через це можуть виникати проблеми зі зливом, утворюються неприємні запахи й може виникнути затоплення.

Ігнорування бирок

Вказівки на одязі щодо того, як правильно прати, обов'язково слід враховувати. Хоча це не впливає на роботу пралки, але від цього залежить, чи не деформуються речі після циклу прання.