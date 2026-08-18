Об этом сообщает издание The Spruce.

Почему секрет диско-шара?

Принцип довольно прост: поверхность шара покрыта множеством маленьких зеркальных элементов, которые отражают солнечный свет в разные стороны. Когда шар движется под действием ветра, блики постоянно меняют направление.

Именно это, по словам экспертов, может мешать некоторым насекомым ориентироваться в пространстве. Специалисты объясняют, что ос и другие летающие насекомые в определенной степени зависят от света и отражений при навигации.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Движущиеся вспышки от зеркальной поверхности потенциально могут дезориентировать их и заставить искать другое место. То есть диско-шар не "отпугивает" насекомых каким-то запахом или химическим веществом. Он просто создает для них непривычную среду.

О каком важном нюансе стоит помнить?

Просто повесить шар под деревом и ждать чуда – не лучшая стратегия. Чтобы блики работали максимально активно, шар рекомендуют размещать там, где он будет получать прямой солнечный свет и сможет свободно двигаться под воздействием ветра.

Именно движение помогает создавать непредсказуемые вспышки света. Поэтому садоводы вешают такие шары возле мест отдыха, над террасами, рядом с обеденными зонами или недалеко от растений, которые хочется защитить. Некоторые эксперты также советуют время от времени перемещать шары, чтобы вредители не привыкали к раздражителю.

Зачем люди вешают диско-шары в саду / Фото Unsplash

Действительно ли это работает?

Отметим, что диско-шар не является гарантированным средством борьбы с вредителями. Эксперты признают, что сама идея имеет определенное логическое объяснение, но убедительных доказательств того, что один шар способен надолго избавить сад от ос или других насекомых, пока недостаточно.

В частности, эффективность зависит от:

погоды,

количества солнечного света,

расположения шара,

площади, которую нужно защитить.

Для большого сада одного маленького шара может быть недостаточно. Поэтому эксперты советуют рассматривать этот способ скорее как дополнительный метод, а не полноценную замену проверенным средствам борьбы с вредителями.