Цей тренд підтверджує видання The Spruce.

У чому секрет диско-кулі?

Принцип досить простий: поверхня кулі вкрита безліччю маленьких дзеркальних елементів, які відбивають сонячне світло в різні боки. Коли куля рухається від вітру, відблиски постійно змінюють напрямок.

Саме це, за словами експертів, може заважати деяким комахам орієнтуватися в просторі. Фахівці пояснюють, що ос та інших літаючих комах певною мірою залежить від світла й відбиттів під час навігації.

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Рухомі спалахи від дзеркальної поверхні потенційно можуть їх дезорієнтувати та змусити шукати інше місце. Тобто диско-куля не "відлякує" комах якимось запахом чи хімічною речовиною. Вона просто створює для них незвичне середовище.

Про який важливий нюанс варто пам'ятати?

Просто повісити кулю під деревом і чекати дива – не найкраща стратегія. Щоб відблиски працювали максимально активно, кулю рекомендують розміщувати там, де вона отримуватиме пряме сонячне світло і зможе вільно рухатися від вітру.

Саме рух допомагає створювати непередбачувані спалахи світла. Тому садівники вішають такі кулі біля місць відпочинку, над терасами, поруч з обідніми зонами або неподалік рослин, які хочеться захистити. Деякі експерти також радять переміщувати кулі час від часу, щоб шкідники не звикали до подразника.

Навіщо люди вішають диско-кулі в саду / Фото Unsplash

Чи справді це працює?

Зауважимо, що диско-куля не є гарантованим засобом боротьби зі шкідниками. Експерти визнають, що сама ідея має певне логічне пояснення, але переконливих доказів того, що одна куля здатна надовго позбавити сад від ос чи інших комах, поки недостатньо.

Зокрема, ефективність залежить від:

погоди,

кількості сонячного світла,

розташування кулі,

площі, яку потрібно захистити.

Для великого саду однієї маленької кулі може бути недостатньо. Тому експерти радять сприймати цей спосіб радше як додатковий метод, а не повноцінну заміну перевіреним засобам боротьби зі шкідниками.