Одним из природных средств, способных отпугивать паутинного клеща, оказалось ароматное эфирное масло. Как оно действует, что показали исследования и как правильно приготовить раствор для растений, рассказывает House Digest.

Почему эфирное масло мелиссы может помочь в борьбе с клещом?

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis) известна своим свежим цитрусовым ароматом, однако ее эфирное масло заинтересовало исследователей еще и способностью воздействовать на паутинного клеща. В лабораторном исследовании, опубликованном в Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, проверяли его действие против обычного паутинного клеща Tetranychus urticae.

Обработанные эфирным маслом листья отпугивали от 64 до 86 % клещей в зависимости от концентрации средства. Исследователи также обнаружили токсическое действие на различные стадии развития вредителя, в частности на самок, нимф и яйца. В то же время эти результаты были получены в лабораторных условиях, поэтому воспринимать эфирное масло мелиссы как гарантированную замену специальным средствам защиты растений не стоит.

В домашнем саду она скорее может стать одним из способов сдерживания небольшого количества вредителей. Не стоит путать эфирное масло с самим растением. Посаженная на клумбе мелисса не защитит соседние культуры от паутинного клеща, ведь этот вредитель может поселиться и на ней.

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Как приготовить раствор и обработать растения?

Неразбавленное эфирное масло наносить непосредственно на листья не стоит, поскольку концентрированное средство может повредить растение. Для обработки House Digest рекомендует пропорцию от 10 до 40 миллилитров эфирного масла мелиссы примерно на 4 литра воды, причем начинать советуют с самой низкой концентрации.

Прежде чем опрыскивать все растение, раствор лучше опробовать на нескольких листьях или небольшом участке и проверить их состояние. Особенно осторожно следует действовать в жаркую погоду, когда эфирное масло может сильнее воздействовать на растительные ткани. Готовое средство переливают в пульверизатор и наносят на растения с признаками поражения, уделяя особое внимание нижней стороне листьев и молодым побегам.

Именно на нижней стороне листьев паутинные клещи часто образуют колонии, поэтому при осмотре растений этот участок также следует проверять в первую очередь.

Если после нескольких недель обработок количество вредителей не уменьшается, полагаться только на эфирное масло не стоит. В таком случае придется выбрать более эффективный способ борьбы и продолжать регулярно осматривать пораженные растения.