Одним із природних засобів, здатних відлякувати павутинного кліща, виявилася ароматна ефірна олія. Як вона діє, що показали дослідження та як правильно приготувати розчин для рослин, розповідає House Digest.

Чому ефірна олія меліси може допомогти проти кліща?

Меліса лікарська (Melissa officinalis) відома своїм свіжим цитрусовим ароматом, однак її ефірна олія зацікавила дослідників і здатністю впливати на павутинного кліща. У лабораторному дослідженні, опублікованому в Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, перевіряли її дію проти звичайного павутинного кліща Tetranychus urticae.

Оброблені ефірною олією листки відлякували від 64 до 86% кліщів залежно від концентрації засобу. Дослідники також виявили токсичну дію на різні стадії розвитку шкідника, зокрема самок, німф та яйця. Водночас ці результати отримали в лабораторних умовах, тому сприймати ефірну олію меліси як гарантовану заміну спеціальним засобам захисту рослин не варто.

У домашньому саду вона радше може стати одним зі способів стримування невеликої кількості шкідників. Не варто плутати ефірну олію із самою рослиною. Посаджена на клумбі меліса не захистить сусідні культури від павутинного кліща, адже цей шкідник може оселятися і на ній.

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Як приготувати розчин і обробити рослини?

Нерозведену ефірну олію наносити безпосередньо на листя не варто, оскільки концентрований засіб може пошкодити рослину. Для обробки House Digest наводить пропорцію від 10 до 40 мілілітрів ефірної олії меліси приблизно на 4 літри води, причому починати радять із найменшої концентрації.

Перш ніж обприскувати всю рослину, розчин краще випробувати на кількох листках або невеликій ділянці та перевірити їхній стан. Особливо обережно варто діяти під час спеки, коли ефірна олія може сильніше впливати на рослинні тканини. Готовий засіб переливають у пульверизатор і наносять на рослини з ознаками ураження, приділяючи особливу увагу нижньому боку листків і молодим пагонам.

Саме на нижньому боці листя павутинні кліщі часто утворюють колонії, тому під час огляду рослин цю ділянку також варто перевіряти насамперед.

Якщо після кількох тижнів обробок шкідників не стає менше, покладатися лише на ефірну олію не варто. У такому разі доведеться обрати ефективніший спосіб боротьби та продовжувати регулярно оглядати уражені рослини.