Об особенностях ее выращивания расскажет Королевское садоводческое общество (RHS).

Какой цветок распускается уже в марте?

Печеночница обыкновенная – растение, которое может стать настоящим украшением весеннего сада. Оно относится к раннецветущим многолетникам и обычно достигает около 20 сантиметров в высоту. Чаще всего ее цветки имеют насыщенный синий или фиолетовый оттенок, однако существуют также сорта с:

белыми,

розовыми,

светло-голубыми лепестками.

Благодаря этому растение можно использовать как для отдельных композиций, так и для создания красочных весенних клумб. Привлекательность печеночницы не ограничивается только цветами. Ее темно-зеленые, плотные листья сохраняют декоративность и после окончания цветения.



Что стоит знать о печеночнице / Фото Unsplash

Где лучше всего посадить печеночницу?

Печеночница обыкновенная хорошо приспособлена к прохладной погоде и может выдерживать морозы. В природе она растет преимущественно в лесах, поэтому лучше всего чувствует себя в полутени – в частности, под кронами деревьев или возле больших кустарников.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Для посадки стоит выбирать участки, где растение будет получать достаточно рассеянного света, но будет защищено от палящего солнца. Такие условия помогут создать среду, приближенную к ее естественному месту произрастания.

Какая почва нужна для выращивания?

Чтобы печеночница хорошо прижилась и каждый год радовала ранним цветением, важно правильно подготовить почву. Лучше всего растение растет в плодородной, богатой гумусом почве с хорошим дренажем. Предпочтение следует отдавать почве с нейтральной или слабощелочной реакцией, а для отдельных видов и сортов подойдет также слабокислый субстрат.

Чрезмерно влажные участки, где застаивается вода, лучше обходить стороной, ведь это может привести к загниванию корней. Поливать растение нужно умеренно, особенно после укоренения. В то же время не следует допускать длительного пересыхания почвы в период активного роста.

Как подготовить сад к весне уже осенью?

Если хочется увидеть первые цветы в марте, позаботиться о них стоит еще осенью. В начале октября можно высаживать саженцы печеночника, если погодные условия и состояние почвы позволяют это сделать. Во время посадки важно не повредить корневую систему, оставить достаточно места для роста растения и обеспечить отвод лишней воды.

После посадки почву можно слегка замульчировать листьями или другим подходящим органическим материалом. Печеночница растет сравнительно медленно, однако со временем способна образовывать декоративные куртины. Поэтому, если высадить ее в подходящем месте и обеспечить надлежащий уход, уже весной сад будут украшать нежные цветы, которые появляются тогда, когда большинство других растений только начинает пробуждаться после зимы.