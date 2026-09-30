Про особливості її вирощування розкаже Royal Horticultural Society (RHS).

Яка квітка розпускається вже в березні?

Печіночниця звичайна – рослина, яка може стати справжньою окрасою весняного саду. Вона належить до ранньоквітучих багаторічників і зазвичай досягає близько 20 сантиметрів заввишки. Найчастіше її квіти мають насичений синій або фіолетовий відтінок, проте існують також сорти з:

білими,

рожевими,

світло-блакитними пелюстками.

Завдяки цьому рослину можна використовувати як для окремих композицій, так і для створення барвистих весняних клумб. Привабливість печіночниці не обмежується лише квітами. Її темно-зелене, щільне листя зберігає декоративність і після завершення цвітіння.



Що варто знати про печіночницю / Фото Unsplash

Де найкраще посадити печіночницю?

Печіночниця звичайна добре пристосована до прохолодної погоди та може витримувати морози. У природі вона росте переважно в лісах, тому найкраще почувається в напівтіні – зокрема, під кронами дерев або біля великих чагарників.

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Для посадки варто обирати ділянки, де рослина отримуватиме достатньо розсіяного світла, але буде захищена від палючого сонця. Такі умови допоможуть створити середовище, наближене до її природного місця зростання.

Який ґрунт потрібен для вирощування?

Щоб печіночниця добре прижилася та щороку тішила раннім цвітінням, важливо правильно підготувати ґрунт. Найкраще рослина росте в родючій, багатій на гумус землі з хорошим дренажем. Перевагу варто віддавати ґрунту з нейтральною або слабколужною реакцією, а для окремих видів і сортів підійде також слабокислий субстрат.

Надмірно вологі ділянки, де застоюється вода, краще оминати, адже це може призвести до загнивання коріння. Поливати рослину потрібно помірно, особливо після вкорінення. Водночас не варто допускати тривалого пересихання ґрунту в період активного росту.

Як підготувати сад до весни вже восени?

Якщо хочеться побачити перші квіти в березні, подбати про них варто ще восени. На початку жовтня можна висаджувати саджанці печіночниці, якщо погодні умови та стан ґрунту дозволяють це зробити. Під час посадки важливо не пошкодити кореневу систему, залишити достатньо місця для розростання рослини та забезпечити відведення зайвої води.

Після висаджування ґрунт можна злегка замульчувати листям або іншим відповідним органічним матеріалом. Печіночниця росте порівняно повільно, проте з часом здатна утворювати декоративні куртини. Тож якщо висадити її у відповідному місці та забезпечити належний догляд, уже навесні сад прикрашатимуть ніжні квіти, які з'являються тоді, коли більшість інших рослин лише починає прокидатися після зими.