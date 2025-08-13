Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, лучше избегать рисков и серьезно относиться к мерцанию света. На что стоит обращать внимание и как устранить потенциальную опасность, рассказываем далее.

Что вызывает мерцание света?

Неисправные лампочки

Одна из самых недооцененных причин – это неплотно закрепленная лампочка. Если она неправильно вкручена, вы можете увидеть видимое мерцание.

Также всегда стоит использовать правильный тип лампочки для вашего светильника. Например, если вы используете диммер, обязательно используйте лампочку, которая также имеет соответствующую маркировку.

Неисправные выключатели или розетки

Если мерцание срабатывает при прикосновении к выключателю света, возможно, неисправен именно он. Выключатель света может быть неплотно закреплен, что вызывает колебания при прикосновении. В таких случаях его нужно заменить. Это обычно решает проблему, но из соображений безопасности эту работу лучше всего выполнять профессионалу.

Перегруженные схемы

Регулярное мерцание света дома часто является признаком перегрузки системы, что случается, когда она обрабатывает больше электроэнергии, чем было рассчитано. Это может привести к перегреву, срабатыванию автоматических выключателей или даже к пожару.

Проблемная проводка

Неисправную или ослабленную проводку трудно заметить, поскольку она спрятана за стенами. Однако указать на нее может мерцание света, происходящее во всем доме.

Скачки напряжения

Хотя они обычно очень кратковременные и вызывают легкое мерцание, скачки напряжения могут вызвать длительное повреждение приборов и электрооборудования. Иногда они связаны с проблемами коммунальной сети, но причины также может быть локализованы в неисправных розетках или другом оборудовании дома.

Мерцание может представлять серьезную опасность / Фото Freepik

Почему важно бороться с мерцающим светом?

Одноразовое мерцание, вероятно, не является причиной для беспокойства. Просто проверьте, правильно ли подключена лампочка. Но любое повторение или ухудшение состояния является тревожным сигналом.

Электрические системы не восстанавливаются сами по себе. Незначительные проблемы ухудшаются, если их игнорировать, и могут представлять опасность пожара, если их не решить.

Именно поэтому, если проблема становится регулярной, самым безопасным вариантом действий является немедленный вызов электрика. Игнорирование этого подвергает дом опасности.

Что можно сделать с мерцающим светом?

Начните с простых проверок. Затяните лампочку, замените ее на новую и убедитесь, что она подходит к светильнику и выключателю. При использовании диммера убедитесь, что лампочка также обозначена как совместимая.

Чтобы выяснить, ли проблема в самом освещении, перенесите лампу в другую комнату и попробуйте другую розетку. Если мерцание продолжается, то проблема в осветительном приборе. Если оно исчезнет, то проблема, вероятно, скрывается в стенах.

Если же вы заметили мерцание в нескольких комнатах, слышите гудение, чувствуете запах горелого или замечаете скачки напряжения, обратитесь к профессиональному электрику. Он может точно диагностировать проблему и устранить ее наилучшим образом.

Кстати, кроме мерцания света, есть другие признаки, которые свидетельствуют о проблемах с проводкой в доме.