Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, краще уникати ризиків та серйозно ставитися до мерехтіння світла. На що варто звертати увагу та як усунути потенційну небезпеку, розповідаємо далі.

Що спричиняє мерехтіння світла?

Несправні лампочки

Одна з найбільш недооцінених причин – це нещільно закріплена лампочка. Якщо вона неправильно вкручена, ви можете побачити видиме мерехтіння.

Також завжди варто використовувати правильний тип лампочки для вашого світильника. Наприклад, якщо ви використовуєте димер, обов’язково використовуйте лампочку, яка також має відповідне маркування.

Несправні вимикачі або розетки

Якщо мерехтіння спрацьовує при дотику до вимикача світла, можливо, несправний саме він. Вимикач світла може бути нещільно закріплений, що викликає коливання при дотику. У таких випадках його потрібно замінити. Це зазвичай розв'язує проблему, але з міркувань безпеки цю роботу найкраще виконувати професіоналу.

Перевантажені схеми

Регулярне мерехтіння світла вдома часто є ознакою перевантаження системи, що трапляється, коли вона обробляє більше електроенергії, ніж було розраховано. Це може призвести до перегріву, спрацьовування автоматичних вимикачів або навіть до пожежі.

Проблемна проводка

Несправну або ослаблену проводку важко помітити, оскільки вона захована за стінами. Однак вказати на неї може мерехтіння світла, що відбувається у всьому будинку.

Стрибки напруги

Хоча вони зазвичай дуже короткочасні та викликають легке мерехтіння, стрибки напруги можуть спричинити тривале пошкодження приладів та електрообладнання. Іноді вони пов'язані з проблемами комунальної мережі, але причини також може бути локалізовані в несправних розетках або іншому обладнанні вдома.

Мерехтіння може становити серйозну небезпеку / Фото Freepik

Чому важливо боротися з мерехтливим світлом?

Одноразове мерехтіння, ймовірно, не є причиною для занепокоєння. Просто перевірте, чи лампочка правильно підключена. Але будь-яке повторення або погіршення стану є тривожним сигналом.

Електричні системи не відновлюються самі по собі. Незначні проблеми погіршуються, якщо їх ігнорувати, і можуть становити небезпеку пожежі, якщо їх не вирішити.

Саме тому, якщо проблема стає регулярною, найбезпечнішим варіантом дій є негайний виклик електрика. Ігнорування цього наражає будинок на небезпеку.

Що можна зробити з мерехтливим світлом?

Почніть з простих перевірок. Затягніть лампочку, замініть її на нову та переконайтеся, що вона підходить до світильника та вимикача. Під час використання димера переконайтеся, що лампочка також позначена як сумісна.

Щоб з'ясувати, чи проблема в самому освітленні, перенесіть лампу в іншу кімнату та спробуйте іншу розетку. Якщо мерехтіння продовжується, то проблема в освітлювальному приладі. Якщо воно зникне, то проблема, ймовірно, ховається в стінах.

Якщо ж ви помітили мерехтіння в кількох кімнатах, чуєте гудіння, відчуваєте запах горілого або помічаєте стрибки напруги, зверніться до професійного електрика. Він може точно діагностувати проблему та усунути її найкращим чином.

До речі, крім мерехтіння світла, є інші ознаки, які свідчать про проблеми з проводкою у домі.