Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, виной этому могут быть распространенные ошибки. Почему кухонные шкафчики всегда кажутся захламленными и что с этим делать, рассказываем далее.

Почему шкафы на кухне остаются неопрятными?

Чрезмерный шопинг

Конечно, трудно устоять перед распродажей или акционным предложением в магазине. Но это часто приводит к загромождению кухонных шкафов. Лучше использовать умеренный подход и во время покупок продуктов покупать только то количество, которое соответствует потребностям.

Отсутствие зонирования

Загроможденные шкафы часто являются результатом отсутствия специально отведенных зон и неэффективного использования пространства. Крайне важно подумать о том, как используется место.

Нерегулярная уборка

Если уборка и расстановка вещей на места не интегрированы в распорядок дня, шкафы всегда будут захламленными. Вместо того, чтобы наводить там порядок раз в месяц, это следует превратить в маленькую привычку.

Неправильные приоритеты

Одной важной причиной загромождения кухонных шкафов является то, что они переполнены предметами, что не нужны ежедневно. В удобных местах для быстрого доступа следует оставить только самое необходимое.

Хранение хлама

Вещи, которые уже вышли из строя, или просто перестали соответствовать потребностям, следует выбросить или передать кому-то другому. Это точно освободит пространство.

Почему кухня кажется маленькой?

Загруженные шкафы – это не единственная причина, почему на кухне может не хватать места.

Большие проблемы также могут крыться в планировании, неудачном выборе мебели и техники и даже в неэффективном использовании имеющегося пространства.