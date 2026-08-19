Как пишет Livingetc, еще совсем недавно потолок в основном окрашивали в белый цвет: он считался универсальным, хорошо отражал свет и не привлекал лишнего внимания. Однако дизайнеры постепенно отходят от правила "стены можно красить, а потолок должен быть белым".

В современных интерьерах потолок называют "пятой стеной" – поверхностью, которая также может влиять на общий вид комнаты. В 2026 году особенно популярными станут мягкие, приглушенные оттенки, которые не перегружают пространство.

В какие цвета покрасить потолок?

Небесно-голубой

Один из самых безопасных вариантов для тех, кто боится цветного потолка, – светло-голубой. Дизайнеры объясняют, что мягкие голубые и голубовато-серые оттенки напоминают небо, поэтому создают ощущение открытого пространства.

Именно этот цвет рекомендуют использовать, если хочется отойти от белого, но не сделать интерьер слишком смелым. Особенно хорошо голубой потолок может смотреться в спальне, ванной или небольшой комнате.

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Небесно-голубой цвет на потолке напоминает небо / Фото Pinterest

Сливочно-желтый

Еще один неожиданный вариант – нежный сливочно-желтый. В отличие от яркого желтого, он выглядит спокойно и придает помещению тепла. Такой оттенок хорошо отражает свет и может помочь создать ощущение света и воздушности в комнате.



Сливочно-желтый цвет выглядит спокойно и придает помещению тепла / Фото Pinterest

Нежно-розовый

Пудровый или приглушенный розовый также постепенно перестает восприниматься исключительно как "девчачий" цвет. Дизайнеры используют его как новый нейтральный оттенок – особенно когда речь идет о мягких, ненасыщенных тонах.



Розовый превращается в новый нейтральный оттенок / Фото Pinterest

Светло-мятный

Для тех, кто хочет чуть больше цвета, но не готов к темному потолку, дизайнеры предлагают очень светлый мятный. Такой оттенок придает помещению свежесть, а его холодный подтекст может визуально сделать потолок светлее и выше. Эксперты рекомендуют мятный цвет как своеобразный компромисс между традиционным белым потолком и более смелыми цветовыми решениями.



Зеленый цвет придает свежесть / Фото Pinterest

А что делать с белым потолком?

Интересно, что белый цвет на самом деле никуда не исчезает. Дизайнеры не призывают массово перекрашивать все потолки. Наоборот, в 2026 году появляются приемы, позволяющие сочетать цветные стены со светлым потолком.

Например, тренд cloud capping предполагает использование белого оттенка с похожим подтоном вместо резкого контраста со стенами. Это позволяет сохранить легкость интерьера, но сделать его более продуманным.