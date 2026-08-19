Як пише Livingetc, ще донедавна стелю переважно фарбували в білий: він вважався універсальним, добре відбивав світло та не привертав зайвої уваги. Однак дизайнери поступово відходять від правила "стіни можна фарбувати, а стеля має бути білою".

У сучасних інтер'єрах стелю називають "п'ятою стіною" – поверхнею, яка теж може працювати на загальний вигляд кімнати. У 2026 році особливо популярними стають м'які, приглушені відтінки, які не перевантажують простір.

В які кольори пофарбувати стелю?

Небесно-блакитний

Один із найбезпечніших варіантів для тих, хто боїться кольорової стелі, – світло-блакитний. Дизайнери пояснюють, що м'які блакитні та блакитно-сірі відтінки нагадують небо, тому створюють відчуття відкритого простору.

Саме цей колір радять використовувати, якщо хочеться відійти від білого, але не зробити інтер'єр надто сміливим. Особливо добре блакитна стеля може виглядати у спальні, ванній або невеликій кімнаті.

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Небесно-блакитний колір на стелі нагадує небо / Фото Pinterest

Вершково-жовтий

Ще один несподіваний варіант – м'який вершково-жовтий. На відміну від яскравого жовтого, він виглядає спокійно та додає приміщенню тепла. Такий відтінок добре відбиває світло й може допомогти створити світле та повітряне відчуття в кімнаті.



Вершково-жовтий колір виглядає спокійно та додає приміщенню тепла / Фото Pinterest

Ніжно-рожевий

Пудровий або приглушений рожевий також поступово перестає сприйматися виключно як "дівочий" колір. Дизайнери використовують його як новий нейтральний відтінок – особливо коли йдеться про м'які, ненасичені тони.



Рожевий перетворюється на новий нейтральний відтінок / Фото Pinterest

Світло-м'ятний

Для тих, хто хоче трохи більше кольору, але не готовий до темної стелі, дизайнери пропонують дуже світлий м'ятний. Такий відтінок додає приміщенню свіжості, а його холодний підтекст може візуально зробити стелю світлішою та вищою. Експерти радять м'ятний як своєрідний компроміс між традиційною білою стелею та більш сміливими кольоровими рішеннями.



Зелений колір додає свіжості / Фото Pinterest

А що робити з білою стелею?

Цікаво, що білий колір насправді нікуди не зникає. Дизайнери не закликають масово перефарбовувати всі стелі. Навпаки, у 2026 році з'являються техніки, які дозволяють поєднувати кольорові стіни зі світлою стелею.

Наприклад, тренд cloud capping передбачає використання білого відтінку зі схожим підтоном замість різкого контрасту зі стінами. Це дозволяє зберегти легкість інтер'єру, але зробити його більш продуманим.