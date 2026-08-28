Это особенно актуально сейчас, когда из-за большого количества внутренне перемещенных лиц спрос на готовое жилье остается высоким. Эксперты The Guardian советуют перед покупкой внимательно проверять не только внешний вид квартиры, но и то, что скрывается под отделкой.

Что стоит обратить внимание?

Чужой ремонт может оказаться ненужным

Даже дорогой и качественный интерьер может не подойти новому владельцу. Яркие стены, декоративные панели, сложные потолки или мебель, оставленная продавцом, могут быстро надоесть. Если после покупки придется менять пол, кухню, сантехнику, освещение или стены, фактически придется дважды платить за ремонт.

Свежая отделка способна скрыть проблемы

Новые обои могут замаскировать трещины, краска – неровности, а декоративные конструкции – проблемы с коммуникациями. Поэтому стоит выяснить, что именно ремонтировали и когда. Особое внимание нужно уделить электропроводке, трубам, стяжке, отоплению и другим инженерным системам.



Почему не стоит спешить с покупкой квартиры с готовым ремонтом / Фото Unsplash

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"Ремонт под продажу" – особая опасность

Следует быть осторожными с квартирами после так называемого "флиппинга". Такое жилье быстро приводят в порядок, чтобы продать дороже. Внешне все может выглядеть великолепно – свежая краска, новая сантехника и современное освещение. Но во время такого ремонта владельцы нередко пытаются максимально сократить расходы. Поэтому красивый интерьер еще не означает качественное выполнение работ.

Что советуют эксперты?

Перед покупкой стоит проверить:

электропроводку и электрощит;

водопроводные и канализационные трубы;

отопление;

вентиляцию;

стояки;

счетчики и их состояние.

По возможности лучше пригласить независимого строительного специалиста. Его услуги обойдутся значительно дешевле, чем устранение серьезной аварии после заселения.

Когда квартира с ремонтом действительно выгодна?

Вторичное жилье с готовым ремонтом может быть хорошей покупкой, если ремонт сделан недавно, известно, какие материалы использовались, заменены основные коммуникации, а планировка и интерьер устраивают нового владельца. Главное – не доверять одной лишь фразе "заезжай и живи".

Перед покупкой важно понять, что именно осталось под обоями, плиткой и потолком. Ведь хороший ремонт – это не тот, который лучше всего выглядит при первом осмотре, а тот, за который не придется платить второй раз.