Особливо актуально це зараз, коли через велику кількість внутрішньо переміщених осіб попит на готове житло залишається високим. Фахівці The Guardian радять перед купівлею уважно перевіряти не лише вигляд квартири, а й те, що знаходиться під оздобленням.

На що варто звернути увагу?

Чужий ремонт може виявитися непотрібним

Навіть дорогий і якісний інтер'єр може не підійти новому власнику. Яскраві стіни, декоративні панелі, складні стелі чи меблі, які залишаються після продавця, можуть швидко набриднути. Якщо після купівлі доведеться міняти підлогу, кухню, сантехніку, освітлення або стіни, фактично доведеться двічі платити за ремонт.

Свіжа обробка здатна приховати проблеми

Нові шпалери можуть замаскувати тріщини, фарба – нерівності, а декоративні конструкції – проблеми з комунікаціями. Тому варто з'ясувати, що саме ремонтували та коли. Особливу увагу потрібно приділити електропроводці, трубам, стяжці, опаленню та іншим інженерним системам.



Чому не варто поспішати купувати квартиру з готовим ремонтом / Фото Unsplash

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"Ремонт на продаж" – окрема небезпека

Обережними варто бути з квартирами після так званого фліпінгу. Таке житло швидко приводять до ладу, щоб продати дорожче. Зовні все може виглядати чудово – свіжа фарба, нова сантехніка та сучасне освітлення. Але під час такого ремонту власники нерідко намагаються максимально скоротити витрати. Тому красивий інтер'єр ще не означає якісне виконання робіт.

Що радять експерти?

Перед купівлею варто перевірити:

електропроводку та електрощиток;

водопровідні й каналізаційні труби;

опалення;

вентиляцію;

стояки;

лічильники та їхній стан.

За можливості краще запросити незалежного будівельного фахівця. Його послуги коштуватимуть значно дешевше, ніж усунення серйозної аварії після заселення.

Коли квартира з ремонтом справді вигідна?

Вторинка з готовим ремонтом може бути хорошою покупкою, якщо ремонт зроблений нещодавно, відомо, які матеріали використовували, замінені основні комунікації, а планування та інтер'єр влаштовують нового власника. Головне – не довіряти лише фразі "заїжджай і живи".

Перед купівлею важливо зрозуміти, що саме залишилося під шпалерами, плиткою та стелею. Адже хороший ремонт – це не той, що найкраще виглядає під час першого перегляду, а той, за який не доведеться платити вдруге.