Как сообщает издание Gazeta.pl, просто нарисовать несколько линий на стекле недостаточно – важны их толщина, расстояние между ними и место нанесения.

Почему птицы не видят обычное окно?

Для человека стеклянная поверхность очевидна. Для птицы она может практически исчезать из поля зрения. Особенно опасными становятся окна, в которых отражаются небо, деревья и растительность. Птица может воспринять отражение как продолжение открытого пространства и полететь прямо на стекло.

Интересно! Эта проблема существует не только в Польше. Например, в Германии из-за столкновений со стеклянными поверхностями ежегодно гибнет около 100 миллионов птиц.

Зачем поляки рисуют белые линии на окнах / Фото Unsplash

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Зачем на стекле рисуют белые полосы?

Главная цель – сделать прозрачное препятствие видимым. Белые линии или точки создают на стекле заметный визуальный барьер. Благодаря этому птица может раньше распознать поверхность и изменить направление полета. Но есть важный нюанс: несколько декоративных полос на большом окне могут не сработать.

Важную роль играет расстояние между элементами разметки. Если промежутки будут слишком большими, птица может воспринять их как пространство, сквозь которое можно пролететь.

Для вертикальных белых линий рекомендуется толщина не менее 3 миллиметров , а расстояние между ними – не более 5 сантиметров.

, а расстояние между ними – не более 5 сантиметров. Для горизонтальных отметок промежутки должны быть еще меньше. Вместо линий можно использовать и ряды белых точек, расположенных достаточно плотно.

Защитные отметки рекомендуется наносить с внешней стороны стекла. Если нарисовать их изнутри, отражение на внешней поверхности окна может сделать белый рисунок менее заметным для птиц. Соответственно, эффективность такой защиты снизится.

Нужно ли это делать в обычной украинской квартире?

Если возле дома много деревьев, кустов или другой растительности, такой способ может быть актуален и в Украине. Особенно стоит обратить внимание на большие окна и стеклянные конструкции, которые отражают окружающее пространство или выглядят почти незаметными для птиц.

При этом не обязательно наносить постоянный рисунок. Для временной разметки можно использовать смываемые маркеры или соответствующие краски. Они должны выдерживать небольшой дождь, но при этом легко удаляться влажной тканью.