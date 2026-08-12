Як розповіло видання Gazeta.pl, просто намалювати кілька ліній на склі недостатньо – важливі їхня товщина, відстань одна від одної та місце нанесення.

Чому птахи не бачать звичайне вікно?

Для людини скляна поверхня очевидна. Для птаха вона може практично зникати з поля зору. Особливо небезпечними стають вікна, в яких відбиваються небо, дерева та рослинність. Птах може сприйняти відображення як продовження відкритого простору та полетіти прямо на скло.

Цікаво! Ця проблема існує не лише у Польщі. До прикладу, у Німеччині через зіткнення зі скляними поверхнями щороку гине близько 100 мільйонів птахів.

Навіщо поляки малюють білі лінії на вікнах / Фото Unsplash

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Навіщо на склі малюють білі смуги?

Головна мета – зробити прозору перешкоду видимою. Білі лінії або крапки створюють на склі помітний візуальний бар'єр. Завдяки цьому птах може раніше розпізнати поверхню та змінити напрямок польоту. Але є важливий нюанс: кілька декоративних смуг на великому вікні можуть не спрацювати.

Важливу роль відіграє відстань між елементами розмітки. Якщо проміжки будуть занадто великими, птах може сприйняти їх як простір, крізь який можна пролетіти.

Для вертикальних білих ліній рекомендують товщину не менше 3 міліметрів , а відстань між ними – не більше 5 сантиметрів.

, а відстань між ними – не більше 5 сантиметрів. Для горизонтальних позначок проміжки мають бути ще меншими. Замість ліній можна використовувати й ряди білих крапок, розташованих достатньо щільно.

Захисні позначки рекомендують наносити із зовнішнього боку скла. Якщо намалювати їх зсередини, відображення на зовнішній поверхні вікна може зробити білий малюнок менш помітним для птахів. Відповідно, ефективність такого захисту знизиться.

Чи потрібно робити це у звичайній українській квартирі?

Якщо біля будинку багато дерев, кущів або іншої рослинності, такий спосіб може бути актуальним і в Україні. Особливо варто звернути увагу на великі вікна та скляні конструкції, які відбивають навколишній простір або виглядають майже непомітними для птахів.

При цьому не обов'язково робити постійний малюнок. Для тимчасової розмітки можна використовувати змивні маркери або відповідні фарби. Вони мають витримувати невеликий дощ, але водночас легко видалятися вологою тканиною.