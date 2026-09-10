Однако для успешного результата важно правильно выбрать участок, время посева и не допустить преждевременного прорастания семян. Как пишет "Агросити", успех озимого посева зависит от:

подготовки грядки,

правильных сроков,

соблюдения технологии.

Как подготовить грядку для моркови?

Участок готовят заранее, пока земля еще не промерзла. Лучше всего выбрать ровное или немного приподнятое место, которое весной хорошо прогревается и не задерживает воду. Почва должна быть рыхлой, плодородной и водопроницаемой.

Оптимальной считается нейтральная или слабокислая почва. Если земля слишком кислая, ее при необходимости известкуют. Грядку перекапывают и разравнивают, после чего делают бороздки глубиной примерно 2 – 3 сантиметра. Расстояние между рядами должно составлять около 15 – 20 сантиметров.

Дно борозд желательно немного уплотнить – это поможет семенам оставаться на нужной глубине. Заранее также стоит подготовить сухую землю или торф, которыми будут засыпать семена. Материал нужно хранить в сухом помещении, чтобы к моменту посева он не был влажным или промерзшим.



Как и когда правильно сеять морковь под зиму / Фото Unsplash

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Какие сорта моркови подходят для подзимнего посева?

Для посева перед зимой лучше выбирать холодостойкие сорта, устойчивые к цветлению. Часто для получения раннего урожая используют морковь нантского типа. Осенью семена высевают чуть больше, чем весной, ведь часть семян может не пережить зимние условия.

В то же время нужно учитывать: морковь, посеянная под зиму, обычно хуже подходит для длительного хранения. Поэтому такой урожай лучше использовать для свежего потребления.

Когда сеять морковь под зиму?

С посевом спешить не стоит. Главный ориентир – не дата в календаре, а погода. Семена высевают после наступления устойчивого похолодания, когда почва уже остыла и риск их преждевременного прорастания минимален.

Если посеять морковь слишком рано, семена могут прорасти еще до морозов, а ростки погибнут зимой. Для подзимнего посева используют только сухие семена. Его заделывают в подготовленные бороздки примерно на 1,5 – 2 сантиметра. После посева грядку не поливают. Семена засыпают сухой землей или торфом, которые подготовили заранее.

После наступления устойчивых холодов грядку можно дополнительно замульчировать сухим материалом. Это поможет защитить семена от резких перепадов температуры. Главное – не использовать влажный материал сразу после посева и не создавать условий для прорастания семян до наступления зимы.