Однак для успішного результату важливо правильно вибрати ділянку, час посіву та не допустити передчасного проростання насіння. Як пише "Агро сіті", успіх підзимової сівби залежить від:

підготовки грядки,

правильних строків,

дотримання технології.

Як підготувати грядку для моркви?

Ділянку готують заздалегідь, поки земля ще не промерзла. Найкраще обрати рівне або трохи піднесене місце, яке навесні добре прогрівається та не затримує воду. Ґрунт має бути пухким, родючим і водопроникним.

Оптимальним вважається нейтральний або слабокислий ґрунт. Якщо земля надто кисла, її за потреби вапнують. Грядку перекопують і розрівнюють, після чого роблять борозенки приблизно 2 – 3 сантиметри завглибшки. Відстань між рядами має становити близько 15 – 20 сантиметрів.

Дно борозенок бажано трохи ущільнити – це допоможе насінню залишатися на потрібній глибині. Заздалегідь також варто підготувати суху землю або торф, якими засипатимуть насіння. Матеріал потрібно тримати в сухому приміщенні, щоб до моменту посіву він не був вологим чи промерзлим.



Як і коли правильно сіяти моркву під зиму / Фото Unsplash

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Які сорти моркви підходять для підзимового посіву?

Для посіву перед зимою краще обирати холодостійкі сорти, стійкі до цвітушності. Часто для отримання раннього врожаю використовують моркву Нантського типу. Восени насіння висівають трохи більше, ніж навесні, адже частина насінин може не пережити зимові умови.

Водночас потрібно враховувати: морква, посіяна під зиму, зазвичай гірше підходить для тривалого зберігання. Тому такий урожай краще використовувати для свіжого споживання.

Коли сіяти моркву під зиму?

З посівом поспішати не варто. Головний орієнтир – не дата в календарі, а погода. Насіння висівають після настання стійкого похолодання, коли ґрунт уже охолонув і ризик його передчасного проростання мінімальний.

Якщо посіяти моркву надто рано, насіння може проклюнутися ще до морозів, а паростки загинуть узимку. Для підзимової сівби використовують тільки сухе насіння. Його закладають у підготовлені борозенки приблизно на 1,5 – 2 сантиметри. Після посіву грядку не поливають. Насіння засипають сухою землею або торфом, які підготували заздалегідь.

Після встановлення стійких холодів грядку можна додатково замульчувати сухим матеріалом. Це допоможе захистити насіння від різких температурних коливань. Головне – не використовувати вологий матеріал одразу після посіву та не створювати умов для проростання насіння до настання зими.