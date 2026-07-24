Именно такую цену назвала дизайнер интерьеров oleksandra.fedorets в инстаграме. Она подчеркивает, что речь идет не о премиальном ремонте с использованием дорогих дизайнерских брендов, а о качественном ремонте среднего сегмента, выполненном "под ключ".

Почему зависит стоимость ремонта?

Автор видео отмечает, что сумма от 1200 долларов за квадратный метр является реалистичной для квартир с современным дизайном, которые часто можно увидеть в Pinterest или инстаграме. По ее словам, эта цифра включает практически все основные расходы, поэтому владельцам не придется отдельно закладывать бюджет на большинство этапов ремонта.

Что входит в стоимость:

черновые работы;

чистовая отделка;

все строительные и отделочные материалы;

мебель;

бытовая техника;

дизайн-проект;

организация и сопровождение ремонта.

То есть речь идет о полностью готовой квартире, в которую можно заселяться после завершения работ.

Сколько будет стоить ремонт в стиле Pinterest в 2026 году: смотрите видео

Сколько это будет стоить для квартиры?

Если ориентироваться на стартовую стоимость 1200 долларов за квадратный метр, то бюджет может выглядеть так:

квартира площадью 50 квадратных метров – от 60 тысяч долларов;

квартира площадью 60 квадратных метров – от 72 тысяч долларов;

квартира площадью 80 квадратных метров – от 96 тысяч долларов.

В то же время окончательная сумма будет зависеть от площади жилья, сложности дизайнерских решений, выбранных материалов и индивидуальных пожеланий владельцев.

Почему ремонт стоит так дорого?

По словам автора, многие люди ошибочно оценивают только стоимость отделочных материалов или мебели. На самом деле значительную часть бюджета составляют черновые работы, электромонтаж, сантехника, изготовление мебели на заказ, бытовая техника и услуги дизайнеров.

Именно поэтому современный ремонт, который выглядит дорого и продуманно, обходится значительно дороже, чем кажется на первый взгляд. В то же время автор подчеркивает, что 1200 долларов за квадратный метр – это не премиум-сегмент, а реальная стартовая цена качественного ремонта "под ключ", соответствующего современным тенденциям дизайна интерьера.