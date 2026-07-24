Саме таку ціну назвала дизайнерка інтер'єрів oleksandra.fedorets в інстаграмі. Вона наголошує, що мовиться не про преміальний ремонт із дорогими дизайнерськими брендами, а про якісний ремонт середнього сегмента, виконаний "під ключ".

Від чого стартує вартість ремонту?

Авторка відео зазначає, що сума від 1200 доларів за квадратний метр є реалістичною для квартир із сучасним дизайном, які часто можна побачити в Pinterest або Instagram. За її словами, ця цифра включає практично всі основні витрати, тому власникам не доведеться окремо закладати бюджет на більшість етапів ремонту.

Що входить у вартість:

чорнові роботи;

чистове оздоблення;

усі будівельні та оздоблювальні матеріали;

меблі;

побутова техніка;

дизайн-проєкт;

організація та супровід ремонту.

Тобто мовиться про повністю готову квартиру, в яку можна заселятися після завершення робіт.

Скільки коштує ремонт як з Pinterest у 2026 році: дивіться відео

Скільки це коштуватиме для квартири?

Якщо орієнтуватися на стартову вартість 1200 доларів за квадратний метр, то бюджет може виглядати так:

квартира 50 квадратних метрів – від 60 тисяч доларів;

квартира 60 квадратних метрів – від 72 тисяч доларів;

квартира 80 квадратних метрів – від 96 тисяч доларів.

Водночас остаточна сума залежатиме від площі житла, складності дизайнерських рішень, обраних матеріалів та індивідуальних побажань власників.

Чому ремонт коштує так дорого?

За словами авторки, багато людей помилково оцінюють лише вартість оздоблювальних матеріалів або меблів. Насправді значну частину бюджету формують чорнові роботи, електромонтаж, сантехніка, виготовлення меблів на замовлення, побутова техніка та послуги дизайнерів.

Саме тому сучасний ремонт, який виглядає дорого та продумано, обходиться значно дорожче, ніж здається на перший погляд. Водночас авторка наголошує, що 1200 доларів за квадратний метр – це не преміумсегмент, а реальна стартова ціна якісного ремонту "під ключ", який відповідає сучасним тенденціям дизайну інтер'єру.