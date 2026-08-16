Пользовательница инстаграма с ником anastasia__chulanova обратила внимание на то, что далеко не все популярные цвета кухонь одинаково хорошо скрывают загрязнения. И если вы думали, что лучший вариант для этого – черные фасады, то здесь есть нюанс.

Почему черная кухня может оказаться не такой уж практичной?

Темные кухни действительно выглядят эффектно, но имеют один существенный недостаток – на них хорошо заметны отпечатки пальцев, пыль и разводы. Особенно это касается гладких и глянцевых поверхностей, которые буквально подсвечивают малейшие следы от прикосновений. Похожая ситуация может быть и с белыми фасадами.

Они создают ощущение чистоты и визуально делают помещение светлее, однако в зоне ручек и других мест, к которым часто прикасаются руками, загрязнения также быстро становятся заметными.

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Важно! В то же время полностью избежать уборки не поможет ни один цвет: кухня остается одним из наиболее активно используемых помещений в доме, а жир, пыль и пятна постепенно накапливаются на любых поверхностях.

Какой цвет лучше скрывает загрязнения?

По словам автора видео, одним из самых удачных вариантов для кухни является цвет "тауп" – сложный оттенок на грани серого и коричневого. Он не слишком светлый и не слишком темный, поэтому мелкие пятна, пыль и отпечатки пальцев на нем менее заметны.

Какой цвет фасадов выбрать для кухни: смотрите видео

Это подтверждают и специалисты по дизайну интерьеров: тауп считают практичным оттенком именно благодаря его средней тональности, которая лучше маскирует повседневные загрязнения, чем крайние – очень светлые или очень темные – цвета.

Также для кухни рекомендуют обратить внимание на теплый бежевый и серо-бежевый (greige). Такие нейтральные оттенки легко сочетать с деревом, камнем и металлическими деталями, а небольшие повседневные следы на них не так бросаются в глаза.

Что еще обратить внимание?

Еще один важный момент – фактура фасадов. Даже практичный цвет не сделает кухню полностью "незаметной" для грязи. Глянцевые поверхности сильнее отражают свет, поэтому отпечатки и разводы могут быть заметнее. Матовое или сатиновое покрытие обычно выглядит спокойнее в промежутках между уборками.

Поэтому если главная цель – кухня, которая дольше будет выглядеть чистой без ежедневного протирания каждого фасада, стоит присмотреться к теплым средним оттенкам. Тауп, теплый бежевый и серо-бежевый могут стать более практичной альтернативой как белому, так и черному цветам.