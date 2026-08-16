Користувачка інстаграму із ніком anastasia__chulanova звернула увагу на те, що далеко не всі популярні кольори кухонь однаково добре приховують забруднення. І якщо ви думали, що найкращий варіант для цього – чорні фасади, є нюанс.

Чому чорна кухня може виявитися не такою практичною?

Темні кухні справді виглядають ефектно, але мають один суттєвий недолік – на них добре помітні відбитки пальців, пил та розводи. Особливо це стосується гладких і глянцевих поверхонь, які буквально підсвічують найменші сліди від дотиків. Схожа ситуація може бути і з білими фасадами.

Вони створюють відчуття чистоти та візуально роблять приміщення світлішим, однак у зоні ручок та інших місцях, яких часто торкаються руками, забруднення також швидко стають помітними.

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Важливо! Водночас повністю уникнути прибирання не допоможе жоден колір: кухня залишається одним із найбільш активно використовуваних приміщень у домі, а жир, пил і плями поступово накопичуються на будь-яких поверхнях.

Який колір краще приховує забруднення?

За словами авторки відео, одним із найвдаліших варіантів для кухні є тауп – складний відтінок на межі сірого та коричневого. Він не надто світлий і не надто темний, тому дрібні плями, пил та сліди від пальців на ньому менш помітні.

Який колір фасадів обрати для кухні: дивіться відео

Це підтверджують і фахівці з дизайну інтер'єрів: тауп вважають практичним відтінком саме через його середню тональність, яка краще маскує повсякденні забруднення, ніж крайні – дуже світлі або дуже темні – кольори.

Також для кухні радять звернути увагу на теплий бежевий та сіро-бежевий (greige). Такі нейтральні відтінки легко поєднувати з деревом, каменем та металевими деталями, а невеликі повсякденні сліди на них не так впадають в очі.

На що ще звернути увагу?

Ще один важливий момент – фактура фасадів. Навіть практичний колір не зробить кухню повністю "невидимою" для бруду. Глянцеві поверхні сильніше відбивають світло, через що відбитки та розводи можуть бути помітнішими. Матове або сатинове покриття зазвичай виглядає спокійніше між прибираннями.

Тож якщо головна мета – кухня, яка довше виглядатиме чистою без щоденного протирання кожного фасаду, варто придивитися до теплих середніх відтінків. Тауп, теплий бежевий і сіро-бежевий можуть стати практичнішою альтернативою як білому, так і чорному кольорам.