Как пишет House Digest, именно ручки на шкафчиках и ящиках часто остаются незамеченными, хотя они играют важную роль в общем восприятии кухни. Новые ручки способны полностью изменить стиль мебели, сделав ее более современной или, наоборот, придав ей винтажный шарм.

Почему стоит начать именно с фурнитуры?

Замена ручек занимает всего несколько минут и не требует специальных навыков. При этом результат заметен сразу: даже старая кухня может выглядеть значительно дороже и аккуратнее. Кроме того, это значительно дешевле, чем покраска фасадов или их полная замена.

Какие ручки сейчас в моде?

Среди актуальных трендов дизайнеры выделяют:

матовые черные ручки для современных интерьеров;

латунные и золотистые модели, которые придают кухне элегантность;

минималистичные скрытые ручки для интерьеров в стиле минимализм;

деревянные ручки, которые прекрасно сочетаются со скандинавским и эко-стилем;

керамические ручки с декоративными элементами для кухонь в стиле прованс или кантри.



Простой способ быстро и недорого обновить кухню / Фото Unsplash

На что обратить внимание перед покупкой?

Прежде чем покупать новую фурнитуру, стоит измерить расстояние между отверстиями для крепления на старых ручках. Если оно совпадает, установить новые можно будет без сверления фасадов. Также важно учитывать материал и цвет кухонной техники. Например, черные ручки гармонично сочетаются с темными смесителями и бытовой техникой, а латунные – с теплыми оттенками дерева и светлыми фасадами.

Чем еще можно дополнить обновление?

Чтобы кухня выглядела еще свежее, вместе с заменой ручек можно:

обновить смеситель;

заменить светильники;

установить новый кухонный фартук из самоклеящейся панели;

добавить открытые полки или стильный декор;

заменить текстиль и органайзеры на столешнице.

Даже такие небольшие изменения способны кардинально изменить впечатление от кухни. Замена мебельной фурнитуры: один из самых простых способов освежить интерьер без дорогостоящего ремонта, покраски или установки новых фасадов.