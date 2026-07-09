Як пише House Digest, саме ручки на шафках і шухлядах часто залишаються поза увагою, хоча вони відіграють важливу роль у загальному сприйнятті кухні. Нові ручки здатні повністю змінити стиль меблів, зробивши їх сучаснішими або, навпаки, додавши вінтажного шарму.

Чому варто почати саме з фурнітури?

Заміна ручок займає лише кілька хвилин і не потребує спеціальних навичок. При цьому результат помітний одразу : навіть стара кухня може виглядати значно дорожче та охайніше. Крім того, це значно дешевше, ніж фарбування фасадів або їх повна заміна.

Які ручки зараз у моді?

Серед актуальних трендів дизайнери виділяють:

матові чорні ручки для сучасних інтер'єрів;

латунні та золотисті моделі, які додають кухні елегантності;

мінімалістичні приховані ручки для інтер'єрів у стилі мінімалізм;

дерев'яні ручки, які чудово поєднуються зі скандинавським та еко-стилем;

керамічні ручки з декоративними елементами для кухонь у стилі прованс або кантрі.



Простий спосіб швидко й бюджетно оновити кухню / Фото Unsplash

На що звернути увагу перед покупкою?

Перш ніж купувати нову фурнітуру, варто виміряти відстань між отворами для кріплення на старих ручках. Якщо вона збігатиметься, встановити нові можна буде без свердління фасадів. Також важливо враховувати матеріал і колір кухонної техніки. Наприклад, чорні ручки гармонійно поєднуються з темними змішувачами та побутовою технікою, а латунні: із теплими відтінками дерева та світлими фасадами.

Чим ще можна доповнити оновлення?

Щоб кухня виглядала ще свіжіше, разом із заміною ручок можна:

оновити змішувач;

замінити світильники;

встановити новий кухонний фартух із самоклейної панелі;

додати відкриті полиці або стильний декор;

замінити текстиль і органайзери на стільниці.

Навіть такі невеликі зміни здатні кардинально змінити враження від кухні. Заміна меблевої фурнітури: один із найпростіших способів освіжити інтер'єр без дорогого ремонту, фарбування чи встановлення нових фасадів.