24 Канал пообщался со строителем и руководителем команды "ЧуницкийРемонт" Алексеем Чуницким, чтобы узнать, на чем стоит сосредоточиться.
Как сделать кухню красивой, но не за "все деньги мира"?
- Лаконичные фасады вместо лишнего декора
По словам Алексея, один из самых простых способов создать ощущение дорогой кухни – выбрать простые фасады без большого количества декоративных элементов. Гладкие поверхности и спокойные цвета создают целостный облик и не перегружают интерьер.
- Не экономьте на фурнитуре
Даже дорогие фасады могут выглядеть дешево, если дверцы плохо закрываются или ручки выглядят некачественно. Поэтому эксперт советует обратить внимание на качественную фурнитуру. Плавный ход ящиков и аккуратные механизмы придают кухне ощущение солидности.
Алексей Чуницкий рассказал, как сделать кухню красивой / Фото предоставлено 24 Каналу
- Столешница и фартук должны гармонировать
Еще один важный момент – целостность оформления. Столешницу и фартук лучше подбирать в спокойных оттенках, чтобы они гармонично сочетались между собой. Чрезмерное количество разных цветов и материалов может сделать кухню визуально дешевле.
- Добавьте правильное освещение
Даже очень простая кухня может заиграть по-новому благодаря подсветке. Продуманное освещение рабочей поверхности, подсветка отдельных зон или мягкий дополнительный свет вечером делает пространство уютнее и одновременно придает ему визуальную "дороговизну".
- Почему меньше открытых полок – тем аккуратнее
Еще один совет специалиста – свести к минимуму открытое хранение. Когда на полках стоит много посуды, баночек и различных предметов, кухня быстро выглядит загроможденной. Закрытые фасады помогают сохранить чистые линии и создать более целостный интерьер.
Именно эти детали и целостность дизайна создают ощущение дорогой кухни, а не только ее стоимость,
– отметил Алексей Чуницкий.
Поэтому секрет дорого выглядящей кухни не обязательно заключается в дорогих материалах. Часто гораздо важнее – не перегружать пространство, подобрать все в единой стилистике и продумать детали.