24 Канал пообщался со строителем и руководителем команды "ЧуницкийРемонт" Алексеем Чуницким, чтобы узнать, на чем стоит сосредоточиться.

Как сделать кухню красивой, но не за "все деньги мира"?

Лаконичные фасады вместо лишнего декора

По словам Алексея, один из самых простых способов создать ощущение дорогой кухни – выбрать простые фасады без большого количества декоративных элементов. Гладкие поверхности и спокойные цвета создают целостный облик и не перегружают интерьер.

Не экономьте на фурнитуре

Даже дорогие фасады могут выглядеть дешево, если дверцы плохо закрываются или ручки выглядят некачественно. Поэтому эксперт советует обратить внимание на качественную фурнитуру. Плавный ход ящиков и аккуратные механизмы придают кухне ощущение солидности.



Алексей Чуницкий рассказал, как сделать кухню красивой / Фото предоставлено 24 Каналу

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Столешница и фартук должны гармонировать

Еще один важный момент – целостность оформления. Столешницу и фартук лучше подбирать в спокойных оттенках, чтобы они гармонично сочетались между собой. Чрезмерное количество разных цветов и материалов может сделать кухню визуально дешевле.

Добавьте правильное освещение

Даже очень простая кухня может заиграть по-новому благодаря подсветке. Продуманное освещение рабочей поверхности, подсветка отдельных зон или мягкий дополнительный свет вечером делает пространство уютнее и одновременно придает ему визуальную "дороговизну".

Почему меньше открытых полок – тем аккуратнее

Еще один совет специалиста – свести к минимуму открытое хранение. Когда на полках стоит много посуды, баночек и различных предметов, кухня быстро выглядит загроможденной. Закрытые фасады помогают сохранить чистые линии и создать более целостный интерьер.

Именно эти детали и целостность дизайна создают ощущение дорогой кухни, а не только ее стоимость,

– отметил Алексей Чуницкий.

Поэтому секрет дорого выглядящей кухни не обязательно заключается в дорогих материалах. Часто гораздо важнее – не перегружать пространство, подобрать все в единой стилистике и продумать детали.