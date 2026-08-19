24 Канал поспілкувався з будівельником та керівником команди "ЧуницькийРемонт" Олексієм Чуницьким, щоб дізнатися, на чому варто зосередитися.

Як зробити кухню гарною, але не за "всі гроші світу"?

Лаконічні фасади замість зайвого декору

За словами Олексія, один із найпростіших способів створити відчуття дорогої кухні – обрати прості фасади без великої кількості декоративних елементів. Гладкі поверхні та спокійні кольори створюють цілісний вигляд і не перевантажують інтер'єр.

Не економте на фурнітурі

Навіть дорогі фасади можуть виглядати дешево, якщо дверцята погано закриваються або ручки мають неякісний вигляд. Тому експерт радить звернути увагу на якісну фурнітуру. Плавний рух шухляд та акуратні механізми додають кухні відчуття добротності.



Олексій Чуницький розповів, як зробити кухню гарною / Фото надане 24 Каналу

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Стільниця та фартух мають працювати разом

Ще один важливий момент – цілісність оформлення. Стільницю та фартух краще підбирати у спокійних відтінках, щоб вони гармонійно поєднувалися між собою. Надмірна кількість різних кольорів і матеріалів може зробити кухню візуально дешевшою.

Додайте правильне освітлення

Навіть дуже проста кухня може заграти по-новому завдяки підсвічуванню. Продумане освітлення робочої поверхні, підсвічування окремих зон або м'яке додаткове світло ввечері робить простір затишнішим і водночас додає йому візуальної "дороговизни".

Чим менше відкритих полиць – тим охайніше

Ще одна порада фахівця – мінімізувати відкрите зберігання. Коли на полицях стоїть багато посуду, баночок та різноманітних предметів, кухня швидко виглядає захаращеною. Закриті фасади допомагають зберегти чисті лінії та створити більш цілісний інтер'єр.

Ці деталі та цілісність дизайну створюють відчуття дорогої кухні, а не лише її вартість,

– зазначив Олексій Чуницький.

Тож секрет дорогої на вигляд кухні не обов'язково полягає у дорогих матеріалах. Часто набагато важливіше – не перевантажувати простір, підібрати все в єдиній стилістиці та продумати деталі.