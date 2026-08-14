Как отмечает Gazeta.pl, один из таких вариантов – натуральное дерево и качественный древесный шпон. Особенно эффектно смотрятся темные оттенки дуба или ореха.

Почему темное дерево снова в тренде?

Темная древесина придает кухне глубину, тепло и выразительность. Фасады из дуба или ореха подчеркивают естественную текстуру материала и делают даже простой интерьер более характерным.

В то же время темные поверхности могут быть более практичными в повседневном использовании, ведь на них менее заметны некоторые мелкие пятна и следы эксплуатации, чем на очень светлых фасадах. Особенно хорошо такая мебель смотрится в кухнях, объединенных с гостиной или столовой. Дерево помогает визуально сделать пространство теплее и уютнее.

Как оформить кухню с темными фасадами?

Чтобы темное дерево не сделало помещение слишком мрачным, дизайнеры советуют соблюдать баланс. Темные нижние или все кухонные шкафы можно сочетать со светлыми стенами и потолком. Дополнить интерьер помогут:

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светлая столешница;

пол в теплых или нейтральных оттенках;

достаточное количество естественного и искусственного освещения;

стеклянные витрины или открытые полки;

минималистичные аксессуары.

Особое внимание стоит уделить освещению. Верхние светильники, подсветка рабочей поверхности и локальные источники света помогут подчеркнуть фактуру древесины и сделать кухню более уютной.



Почему темное дерево снова в тренде / Фото Pinterest

Какие фасады выбрать?

Современные кухни из дерева обычно имеют простые гладкие фасады без большого количества декоративных элементов. Такой подход позволяет сосредоточиться на естественной текстуре материала. Популярным решением также являются фасады без выступающих ручек. Они создают целостную поверхность и упрощают уход за мебелью.

В то же время важно различать массив дерева и древесный шпон. Натуральный шпон – это тонкий слой настоящей древесины на основе мебельной плиты. Он позволяет получить естественную текстуру дерева, но обычно стоит дешевле, чем фасады из массива.

Почему это может оставаться актуальным десятилетиями?

Главное преимущество натуральной древесины – ее вневременной вид. В отличие от очень специфических трендовых цветов или декоративных решений, дерево легко адаптируется к различным стилям интерьера. Если через несколько лет захочется обновить кухню, не обязательно менять фасады.

Достаточно изменить цвет стен, светильники, стулья, текстиль или другие аксессуары – и пространство приобретет совершенно иной облик. Поэтому темное дерево – один из материалов, который может оставаться стильным даже спустя десятилетия. Лучше всего оно смотрится в сочетании с простыми формами, светлым фоном и продуманным освещением. Именно такая комбинация позволяет создать кухню, которая не привязана к одному модному сезону.