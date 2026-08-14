Як зазначає Gazeta.pl, один із таких варіантів – натуральне дерево та якісний деревний шпон. Особливо ефектно виглядають темні відтінки дуба або горіха.

Чому темне дерево знову в тренді?

Темна деревина додає кухні глибини, тепла та виразності. Фасади з дуба або горіха підкреслюють природну текстуру матеріалу й роблять навіть простий інтер'єр більш характерним.

Водночас темні поверхні можуть бути практичнішими у щоденному використанні, адже на них менш помітні деякі дрібні плями та сліди експлуатації, ніж на дуже світлих фасадах. Особливо добре такі меблі виглядають у кухнях, об'єднаних із вітальнею або їдальнею. Дерево допомагає візуально зробити простір теплішим і затишнішим.

Як оформити кухню з темними фасадами?

Щоб темне дерево не зробило приміщення надто похмурим, дизайнери радять дотримуватися балансу. Темні нижні або всі кухонні шафи можна поєднати зі світлими стінами та стелею. Доповнити інтер'єр допоможуть:

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світла стільниця;

підлога у теплих або нейтральних відтінках;

достатня кількість природного та штучного освітлення;

скляні вітрини або відкриті полиці;

мінімалістичні аксесуари.

Особливу увагу варто приділити освітленню. Верхні світильники, підсвічування робочої поверхні та локальні джерела світла допоможуть підкреслити фактуру деревини й зробити кухню комфортнішою.



Чому темне дерево знову в тренді / Фото Pinterest

Які фасади обрати?

Сучасні кухні з дерева зазвичай мають прості гладкі фасади без великої кількості декоративних елементів. Такий підхід дозволяє зосередитися на природній текстурі матеріалу. Популярним рішенням також є фасади без виступаючих ручок. Вони створюють цілісну поверхню та спрощують догляд за меблями.

Водночас важливо розрізняти масив дерева та деревний шпон Натуральний шпон – це тонкий шар справжньої деревини на основі меблевої плити. Він дозволяє отримати природну текстуру дерева, але зазвичай коштує менше, ніж фасади з масиву.

Чому це може залишатися актуальним десятиліттями?

Головна перевага натуральної деревини – її позачасовий вигляд. На відміну від дуже специфічних трендових кольорів або декоративних рішень, дерево легко адаптується до різних стилів інтер'єру. Якщо через кілька років захочеться оновити кухню, необов'язково міняти фасади.

Достатньо змінити колір стін, світильники, стільці, текстиль або інші аксесуари – і простір матиме зовсім інший вигляд. Тож темне дерево – один із матеріалів, який може залишатися стильним навіть через десятиліття. Найкраще воно працює у поєднанні з простими формами, світлим фоном і продуманим освітленням. Саме така комбінація дозволяє створити кухню, яка не прив'язана до одного модного сезону.