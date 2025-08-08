В комментарии 24 Канала девушка Надежда, которая вместе с мужем делает ремонт своими руками, поделилась полезными лайфхаками, которые обязательно следует знать перед ремонтом.

Какие лайфхаки следует знать перед ремонтом?

Ремонт – процесс длительный и недешевый. Он требует тщательного планирования, чтобы избежать лишних расходов.

Девушка Надежда, которая собственноручно делает ремонт, поделилась собственным опытом и назвала топ лайфхаков, которые следует учесть перед ремонтом:

Обязательно застелить пол

Это сделает уборку значительно легче, а также защитит пол от строительных материалов.

Отклеить пленку с окон, если откосы будут шпаклеваться

Надежда заметила, что вместе с мужем сразу не отклеила пленку с новых окон, поэтому после шпаклевки столкнулась с проблемой, ведь снять пленку, не повредив шпаклевку было очень трудно.

Я бы лучше уже отмывала окна от шпаклевки и краски, чем мучилась с тем сдиранием,

– призналась девушка.



Как подготовиться к ремонту / Фото Freepik

Старый унитаз не надо убирать до последнего

В первую очередь говорится о практичности. Кроме того, во время ремонта ванной комнаты новый унитаз можно легко повредить или замазать строительными материалами.

Позаботиться об обогревателях

Если ремонт проходит в осенне-зимний период, то следует позаботиться об обогревателях. по словам Надежды, без отопления и обогревателей большинство материалов требуют четкого температурного режима. Кроме того, если использовать электрические обогреватели, то следует быть готовыми к космическим счетам за электроэнергию.

Тщательно спланировать кухню

Перед началом ремонта следует максимально продумать, что и где будет стоять на кухне. По словам Надежды, говорится не только о дополнительных расходах, но и практичность. К примеру, девушка вместе с мужем проложили всю электрику до того, как определились, где будет стоять плита и раковина. Когда дело дошло уже до установки, то плита встала очень близко к раковине, и поэтому розетка для электрической варочной поверхности постоянно загрязняется.



Лайфхаки для ремонта / Фото Freepik

Не следует экономить на электричестве и сантехнике

Во время ремонта можно сэкономить на некоторых строительных материалах, но не на электричестве или сантехнике.

Диван можно легко поменять, технику тоже, а вот сети, которые идут под стенами и полом – нет,

– подчеркнула Надежда.

Выполнить все до работы до того, как заехать в дом

Все ремонтные работы следует сделать до того, как заехать в дом. По словам Надежды, потом будет безразлично на отсутствие каких-то плинтусов или отсутствие светильников.

Защитить углы стен

Надежда отметила, что сделанные стены нужно защитить. Так, внешние углы можно проклеить картоном, чтобы не повредить их во время транспортировки мебели или техники.

