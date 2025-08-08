У коментарі 24 Каналу дівчина Надія, яка разом з чоловіком робить ремонт своїми руками, поділилася корисними лайфхаками, які обов'язково слід знати перед ремонтом.

Які лайфхаки слід знати перед ремонтом?

Ремонт – процес довготривалий і недешевий. Він потребує ретельного планування, щоб уникнути зайвих витрат.

Дівчина Надія, яка власноруч робить ремонт, поділилася власним досвідом та назвала топ лайфхаків, які слід врахувати перед ремонтом:

Обов'язково застелити підлогу

Це зробить прибирання значно легшим, а також захистить підлогу від будівельних матеріалів.

Відклеїти плівку з вікон, якщо відкоси будуть шпаклюватися

Надія зауважила, що разом з чоловіком відразу не відклеїла плівку з нових вікон, тому після шпаклювання стикнулася з проблемою, адже зняти плівку, не пошкодивши шпаклівку було дуже важко.

Я б краще вже відмивала вікна від шпаклівки та фарби, ніж мучилася з тим здиранням,

– зізналася дівчина.



Як підготуватися до ремонту / Фото Freepik

Старий унітаз не треба прибирати до останнього

У перші чергу мовиться про практичність. Крім того, під час ремонту ванної кімнати новий унітаз можна легко пошкодити або замастити будівельними матеріалами.

До слова, Надія детально розповіла в інтерв'ю усі особливості ремонту своїми руками. Як дівчина разом з чоловіком наважилася на ремонт старої хатини, що було найскладнішим та чому робили все своїми руками уже незабаром на сайті 24 Каналу.

Подбати про обігрівачі

Якщо ремонт проходить в осінньо-зимовий період, то слід подбати про обігрівачі. за словами Надії, без опалення та обігрівачів більшість матеріалів потребують чіткого температурного режиму. Крім того, якщо використовувати електричні обігрівачі, то слід бути готовими до космічних рахунків за електроенергію.

Ретельно спланувати кухню

Перед початком ремонту слід максимально продумати, що і де буде стояти на кухні. За словами Надії, мовиться не лише про додаткові витрати, а й практичність. До прикладу, дівчина разом з чоловіком проклали всю електрику до того, як визначилися, де стоятиме плита та раковина. Коли справа дійшла вже до встановлення, то плита встала дуже близько до раковини, і через це розетка для електричної варильної поверхні постійно забруднюється.



Лайфхаки для ремонту / Фото Freepik

Не слід економити на електриці та сантехніці

Під час ремонту можна зекономити на деяких будівельних матеріалах, але не на електриці чи сантехніці.

Диван можна легко поміняти, техніку теж, а от мережі, які йдуть під стінами та підлогою – ні,

– наголосила Надія.

Виконати всі до роботи до того, як заїхати в оселю

Усі ремонтні роботи слід зробити до того, як заїхати у дім. За словами Надії, потім буде байдуже на відсутність якихось плінтусів чи відсутність світильників.

Захистити кути стін

Надія наголосила, що зроблені стіни потрібно захистити. Так, зовнішні кути можна проклеїти картоном, аби не пошкодити їх під час транспортування меблів чи техніки.

Раніше Надія в коментарі 24 Каналу розповіла, як реставрувала старі обідні стільці та стіл. Дівчина поділилася власним досвідом та розповіла покрокову інструкцію, якщо хтось захоче самостійно реставрувати старі меблі.