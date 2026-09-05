24 Канал расскажет, как освежить внешний вид комнаты в общежитии даже без шпаклевки и ремонта.

Как освежить стены без шпаклевки и ремонта?

Самый простой вариант – недорогие обои. Необязательно переклеивать всю комнату: можно обновить только одну проблемную стену или создать акцентную зону возле кровати или рабочего стола. Еще более практичный вариант для временного жилья – самоклеящиеся виниловые панели или наклейки.

Их можно использовать для маскировки пятен, потертостей и мелких визуальных дефектов. Перед наклеиванием поверхность нужно очистить от пыли и обезжирить. Важно также проверить, разрешает ли администрация общежития использовать такие материалы на стенах.



Самоклеящиеся обои помогут освежить стены / Фото Pinterest

Можно ли спасти старый линолеум без замены?

Если покрытие просто утратило привлекательный вид, его не обязательно сразу выбрасывать. Один из вариантов – самоклеящаяся виниловая плитка. Ею можно частично или полностью закрыть старый линолеум, получив более аккуратную поверхность без демонтажа пола.

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Однако основа должна быть ровной, чистой и сухой. Если старый линолеум отклеивается, имеет большие вздутия или повреждения, наклеивать новое покрытие поверх него рискованно – оно быстро повторит все неровности.



Самоклеящаяся виниловая плитка выглядит красиво / Фото Pinterest

Как преобразить обветшалую дверь?

Двери – еще одно место, которое можно обновить без замены створки. Самоклеящаяся пленка позволяет быстро изменить их цвет или имитировать дерево, камень или другую поверхность. Для небольшого обновления подойдут и декоративные виниловые наклейки.

Они могут скрыть царапины и потертости и одновременно стать элементом декора. Перед наклеиванием дверь нужно:

вымыть,

обезжирить,

высушить.

Если поверхность сильно повреждена, сначала лучше устранить неровности – иначе пленка только подчеркнет их.

Почему для общежития лучше выбирать съемные решения?

Главное преимущество таких материалов – их можно заменить без масштабного ремонта. Это особенно важно для съемного жилья или общежития, где не всегда разрешено красить стены, сверлить поверхности или менять покрытие.

Но даже для временного обновления стоит сначала ознакомиться с правилами конкретного общежития. Некоторые клеи или самоклеящиеся материалы могут повредить краску или штукатурку при демонтаже.

Как сделать комнату уютнее с минимальными затратами?

Не обязательно менять все сразу. Наибольший эффект могут дать несколько простых шагов: закрыть самую заметную проблемную стену, обновить дверь и замаскировать потертый участок пола.

Добавьте текстиль – шторы, покрывало, ковер или декоративные подушки – и комната приобретет совершенно другой вид.

Такой подход позволяет освежить даже очень устаревший интерьер без пыли, демонтажа и больших затрат. А главное – в большинстве случаев все можно вернуть в исходное состояние, когда придет время выезжать из общежития.