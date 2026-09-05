24 Канал розкаже, як освіжити зовнішній вигляд кімнати у гуртожитку навіть без шпаклівки та ремонту.

Як освіжити стіни без шпаклівки та ремонту?

Найпростіший варіант – недорогі шпалери. Необов'язково переклеювати всю кімнату: можна оновити лише одну проблемну стіну або зробити акцентну зону біля ліжка чи робочого столу. Ще практичніший варіант для тимчасового житла – самоклейні вінілові панелі або наклейки.

Їх можна використовувати для маскування плям, потертостей і дрібних візуальних дефектів. Перед наклеюванням поверхню потрібно очистити від пилу та знежирити. Важливо також перевірити, чи дозволяє адміністрація гуртожитку використовувати такі матеріали на стінах.



Самоклейні шпалери допоможуть освіжити стіни / Фото Pinterest

Чи можна врятувати старий лінолеум без заміни?

Якщо покриття просто втратило привабливий вигляд, його не обов'язково одразу викидати. Один із варіантів – самоклейна вінілова плитка. Нею можна частково або повністю закрити старий лінолеум, отримавши більш охайну поверхню без демонтажу підлоги.

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Однак основа повинна бути рівною, чистою та сухою. Якщо старий лінолеум відходить, має великі здуття або пошкодження, наклеювати нове покриття поверх нього ризиковано – воно швидко повторить усі нерівності.



Самоклейна вінілова плитка виглядає гарно / Фото Pinterest

Як перетворити обшарпані двері?

Двері – ще одне місце, яке можна оновити без заміни полотна. Самоклейна плівка дозволяє швидко змінити їхній колір або імітувати дерево, камінь чи іншу поверхню. Для невеликого оновлення підійдуть і декоративні вінілові наклейки.

Вони можуть приховати подряпини та потертості й водночас стати елементом декору. Перед наклеюванням двері потрібно:

вимити,

знежирити,

висушити.

Якщо поверхня сильно пошкоджена, спочатку краще усунути нерівності – інакше плівка лише підкреслить їх.

Чому для гуртожитку краще обирати знімні рішення?

Головна перевага таких матеріалів – їх можна змінити без масштабного ремонту. Це особливо важливо для орендованого житла або гуртожитку, де не завжди дозволено фарбувати стіни, свердлити поверхні чи змінювати покриття.

Але навіть для тимчасового оновлення варто спочатку перевірити правила конкретного гуртожитку. Деякі клеї або самоклейні матеріали можуть пошкодити фарбу чи штукатурку під час демонтажу.

Як зробити кімнату затишнішою за мінімальні гроші?

Не обов'язково змінювати все одразу. Найбільший ефект можуть дати кілька простих кроків: закрити найбільш помітну проблемну стіну, оновити двері та замаскувати потертий фрагмент підлоги.

Додайте текстиль – штори, покривало, килим або декоративні подушки – і кімната матиме зовсім інший вигляд.

Такий підхід дозволяє освіжити навіть дуже втомлений інтер'єр без пилу, демонтажу та великих витрат. А головне – у більшості випадків усе можна змінити назад, коли настане час виїжджати з гуртожитку.