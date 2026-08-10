Поэтому для тех, кто ищет более практичную альтернативу, появился еще один вариант. Об этом пишет издание Kobieta Onet.

Что выбрать вместо шторки и стекла?

Все большую популярность приобретают ролеты из "мягкого стекла". Это прозрачное полотно из плотного ПВХ, которое крепится на рулонный механизм. Принцип использования очень прост: перед принятием душа ролету опускают, чтобы она защищала ванную комнату от брызг. После водных процедур полотно можно быстро свернуть, и оно компактно разместится под потолком.

В результате ванная комната не выглядит постоянно закрытой. Когда ролетка не используется, пространство остается открытым, а сама конструкция практически не привлекает внимания.



Мягкое стекло используют даже для террас / Фото Prom

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Почему ролету называют практичной альтернативой?

Одним из главных преимуществ такого решения является экономия пространства. Стеклянная перегородка остается на своем месте постоянно, тогда как рулонную конструкцию можно убрать после душа. Это особенно актуально для небольших ванных комнат, где каждый свободный сантиметр имеет значение.

Отсутствие массивной перегородки также помогает сохранить ощущение пространства. Еще один плюс – более простой уход. Плотный ПВХ достаточно регулярно протирать влажной тканью. В отличие от стекла, на нем не нужно постоянно отмывать заметные мыльные разводы и известковый налет.