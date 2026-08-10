Тому для тих, хто шукає практичнішу альтернативу, з'явився ще один варіант. Про це пише видання Kobieta Onet.

Що обрати замість шторки та скла?

Дедалі більшої популярності набувають ролети з "м'якого скла". Це прозоре полотно зі щільного ПВХ, яке кріпиться на рулонний механізм. Принцип використання дуже простий: перед прийманням душу ролету опускають, щоб вона захищала ванну кімнату від бризок. Після водних процедур полотно можна швидко згорнути, і воно компактно розміститься під стелею.

У результаті ванна кімната не виглядає постійно закритою. Коли ролета не використовується, простір залишається відкритим, а сама конструкція практично не привертає уваги.



М'яке скло використовують навіть для терас / Фото Prom

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Чому ролету називають практичною альтернативою?

Однією з головних переваг такого рішення є економія простору. Скляна перегородка залишається на своєму місці постійно, тоді як рулонну конструкцію можна прибрати після душу. Це особливо актуально для невеликих ванних кімнат, де кожен вільний сантиметр має значення.

Відсутність масивної перегородки також допомагає зберегти відчуття простору. Ще один плюс – простіший догляд. Щільний ПВХ достатньо регулярно протирати вологою тканиною. На відміну від скла, на ньому не потрібно постійно відмивати помітні мильні розводи та вапняний наліт.