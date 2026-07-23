Эксперты издания Kobieta.gazeta отмечают, что смена трендов связана не только со вкусами, но и с изменением образа жизни и ценностей разных поколений.

Что такое Millennial Gray?

Термин Millennial Gray появился в соцсетях как название стиля, который стал чрезвычайно популярным среди людей, родившихся в 1980-х и в начале 1990-х годов. Его легко узнать по светло-серым или графитовым стенам, мебели нейтральных цветов, минималистичному декору и сдержанной цветовой палитре.

Именно такой интерьер на протяжении многих лет считался беспроигрышным вариантом, ведь позволял легко сочетать мебель и аксессуары без масштабных изменений в ремонте.

Почему серый цвет стал настолько популярным?

Британская писательница и эксперт по истории цвета Кассия Сент-Клер объясняет, что популярность серого цвета связана не только с модой. По ее словам, для многих миллениалов это было практичное решение. Нейтральная палитра позволяла создать современный облик квартиры без больших затрат, а также легко менять декор без нового ремонта.



Millennial Gray предполагает использование серого цвета / Фото Unsplash

Почему поколение Z больше не хочет жить в "серых" квартирах?

Представители поколения Z все чаще называют такие интерьеры холодными, однообразными и лишенными индивидуальности. В соцсетях набирают популярность более смелые стили оформления, предполагающие использование насыщенных цветов, необычных сочетаний, большого количества декора и винтажных элементов.

Особую популярность приобрели такие направления, как дофаминовый декор, что делает ставку на яркие цвета и предметы, вызывающие положительные эмоции, а также Regencycore – стиль, вдохновленный классическими интерьерами с роскошными деталями и выразительными оттенками. По мнению молодого поколения, дом должен отражать характер владельца, а не быть похожим на страницу мебельного каталога.

Означает ли это конец серого цвета?

Несмотря на смену трендов, эксперты не говорят о полном отказе от нейтральной палитры. Серый и в дальнейшем остается универсальной основой для интерьера, однако теперь его все чаще сочетают с теплыми оттенками дерева, цветной мебелью, текстилем, картинами и декоративными акцентами. Таким образом интерьер выглядит более живым и индивидуальным.

Дискуссия вокруг "миллениал-серого" демонстрирует, как быстро меняются представления о современном дизайне. Если для миллениалов серый цвет стал символом практичности и универсальности, то поколение Z все чаще выбирает более смелые решения, которые подчеркивают индивидуальность жилья.