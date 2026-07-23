Експерти видання Kobieta.gazeta зазначають, що зміна трендів пов'язана не лише зі смаками, а й зі зміною способу життя та цінностей різних поколінь.

Що таке Millennial Gray?

Термін Millennial Gray з'явився в соцмережах як назва стилю, який став надзвичайно популярним серед людей, народжених у 1980-х і на початку 1990-х років. Його легко впізнати за світло-сірими або графітовими стінами, меблями нейтральних кольорів, мінімалістичним декором і стриманою палітрою.

Саме такий інтер'єр протягом багатьох років вважався безпрограшним варіантом, адже дозволяв легко поєднувати меблі та аксесуари без масштабних змін у ремонті.

Чому сірий колір став настільки популярним?

Британська письменниця та експертка з історії кольору Кассія Сент-Клер пояснює, що популярність сірого кольору пов'язана не лише з модою. За її словами, для багатьох міленіалів це було практичне рішення. Нейтральна палітра дозволяла створити сучасний вигляд квартири без великих витрат, а також легко змінювати декор без нового ремонту.



Millennial Gray передбачає використання сірого кольору / Фото Unsplash

Чому покоління Z більше не хоче жити в "сірих" квартирах?

Представники покоління Z дедалі частіше називають такі інтер'єри холодними, одноманітними та позбавленими індивідуальності. У соцмережах популярності набирають більш сміливі стилі оформлення, які передбачають використання насичених кольорів, незвичних поєднань, великої кількості декору та вінтажних елементів.

Особливу популярність отримали такі напрямки, як дофаміновий декор, що робить ставку на яскраві кольори та предмети, які викликають позитивні емоції, а також Regencycore – стиль, натхненний класичними інтер'єрами з розкішними деталями та виразними відтінками. На думку молодого покоління, будинок має відображати характер власника, а не бути схожим на сторінку меблевого каталогу.

Чи означає це кінець сірого кольору?

Попри зміну трендів, експерти не говорять про повну відмову від нейтральної палітри. Сірий і надалі залишається універсальною базою для інтер'єру, однак тепер його дедалі частіше поєднують із теплими відтінками дерева, кольоровими меблями, текстилем, картинами та декоративними акцентами. Таким чином інтер'єр виглядає більш живим і персоналізованим.

Дискусія навколо "міленіал-сірого" демонструє, як швидко змінюються уявлення про сучасний дизайн. Якщо для міленіалів сірий колір став символом практичності та універсальності, то покоління Z дедалі частіше обирає сміливіші рішення, які підкреслюють індивідуальність житла.