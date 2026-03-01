Когда телевизоры появились чуть ли не в каждом доме, семьи начали переносить ужин с кухонного стола в гостиную, чтобы есть во время просмотра телепередач. Так возросла популярность TV-обедов. Об этом пишет House Digest.

Почему шкафы для подогрева TV-обедов не выдержали испытания временем?

TV-обеды – это ранняя версия "фастфуда": полноценного блюда (основное блюдо + гарниры) в алюминиевом лотке, которое можно было быстро разогреть и съесть. Больше не нужно было тратить часы на приготовление большого ужина для всей семьи. Поскольку микроволновые печи тогда еще не были доступными по цене, TV-обеды разогревали в духовке, что занимало немало времени.

Шкаф для подогрева TV-обедов предлагал более быстрое решение. В таких больших шкафах можно было разогревать и поддерживать тепло блюд, и это было безопасно для алюминиевых лотков.

Винтажный подогреватель пищи Salton Entertainer / Фото Facebook Pinelands Advertising

Несмотря на удобство, у шкафов для подогрева были недостатки. Еда часто прогревалась неравномерно – одна часть могла быть горячее другой. Кроме того, они были малопрактичными: подходили только для плоских TV-обедов в стандартных алюминиевых лотках, поэтому другие блюда или посуду использовать было невозможно.

К тому же их громоздкий вид портил интерьер. В конце концов, спрос на такие шкафы упал, когда микроволновые печи стали доступнее и дешевле.

Сегодня микроволновые печи и обычные духовки – это стандарт в большинстве домов. Микроволновки нагревают пищу за считанные минуты, их легко переставлять или монтировать на разной высоте.

Старые же шкафы были тяжелыми и неудобными. Сейчас подогревательные шкафы преимущественно используются в ресторанах или развлекательных заведениях. Например, на спортивных мероприятиях или концертах можно увидеть высокие шкафы с несколькими полками в зоне продажи закусок.

Современным аналогом того ретро-шкафа можно считать выдвижной подогревательный ящик. Он стоит недешево и требует достаточно места в кухонной мебели.

Как TV-обед изменил жизнь американцев?

Как пишет Mental Floss, первый TV-обед появился в 1954 году благодаря компании Swanson. После Дня благодарения у них осталось много индейки, и возникла идея продавать готовый замороженный ужин в разделенном алюминиевом лотке. Блюдо предлагали есть перед телевизором – новым популярным устройством того времени.

В начале ХХ века холодильники и морозильные камеры стали массовыми. Если в 1930-х их имели единицы, то после Второй мировой войны – уже большинство семей. Это позволило дольше хранить продукты и сделало замороженную пищу удобной частью быта. Одновременно телевизоры быстро появлялись в домах. Люди начали ужинать в гостиной, смотря программы. TV-обед идеально подошел к новому стилю жизни: его можно было разогреть и съесть без долгого приготовления.

Нужно было сделать так, чтобы мясо, гарнир и соус равномерно прогревались. Поэтому компания разработала специальную технологию подготовки и замораживания блюд.

TV-обед стал символом новой эпохи – быстрого темпа жизни, развития бытовой техники и культуры "ужина перед телевизором".

