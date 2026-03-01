Коли телевізори з'явилися чи у кожному домі, сім'ї почали переносити вечерю з кухонного столу до вітальні, щоб їсти під час перегляду телепередач. Так зросла популярність TV-обідів. Про це пише House Digest.

Чому шафи для підігріву TV-обідів не витримали випробування часом?

TV-обіди – це рання версія "фастфуду": повноцінної страви (основна страва + гарніри) в алюмінієвому лотку, яку можна було швидко розігріти й з'їсти. Більше не потрібно було витрачати години на приготування великої вечері для всієї родини. Оскільки мікрохвильові печі тоді ще не були доступними за ціною, TV-обіди розігрівали в духовці, що займало чимало часу.

Шафа для підігріву TV-обідів пропонувала швидше рішення. У таких великих шафах можна було розігрівати та підтримувати тепло страв, і це було безпечно для алюмінієвих лотків.

Вінтажний підігрівач їжі Salton Entertainer / Фото Facebook Pinelands Advertising

Попри зручність, у шаф для підігріву були недоліки. Їжа часто прогрівалася нерівномірно – одна частина могла бути гарячішою за іншу. Крім того, вони були малопрактичними: підходили лише для плоских TV-обідів у стандартних алюмінієвих лотках, тому інші страви або посуд використовувати було неможливо.

До того ж їхній громіздкий вигляд псував інтер'єр. Зрештою, попит на такі шафи впав, коли мікрохвильові печі стали доступнішими та дешевшими.

Сьогодні мікрохвильові печі та звичайні духовки – це стандарт у більшості домівок. Мікрохвильовки нагрівають їжу за лічені хвилини, їх легко переставляти або монтувати на різній висоті.

Старі ж шафи були важкими та незручними. Нині підігрівальні шафи переважно використовуються в ресторанах або розважальних закладах. Наприклад, на спортивних заходах чи концертах можна побачити високі шафи з кількома полицями в зоні продажу закусок.

Сучасним аналогом тієї ретро-шафи можна вважати висувну підігрівальну шухляду. Вона коштує недешево й потребує достатньо місця в кухонних меблях.

Як TV-обід змінив життя американців?

Як пише Mental Floss, перший TV-обід з'явився у 1954 році завдяки компанії Swanson. Після Дня подяки в них залишилося багато індички, і виникла ідея продавати готову заморожену вечерю в розділеному алюмінієвому лотку. Страву пропонували їсти перед телевізором – новим популярним пристроєм того часу.

На початку ХХ століття холодильники й морозильні камери стали масовими. Якщо в 1930-х їх мали одиниці, то після Другої світової війни – вже більшість родин. Це дозволило довше зберігати продукти й зробило заморожену їжу зручною частиною побуту. Одночасно телевізори швидко з'являлися в домівках. Люди почали вечеряти у вітальні, дивлячись програми. TV-обід ідеально підійшов до нового стилю життя: його можна було розігріти й з'їсти без довгого приготування.

Потрібно було зробити так, щоб м'ясо, гарнір і соус рівномірно прогрівалися. Тому компанія розробила спеціальну технологію підготовки та заморожування страв.

TV-обід став символом нової епохи – швидкого темпу життя, розвитку побутової техніки та культури "вечері перед телевізором".

