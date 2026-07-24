Строитель с ником @aleksey.angelov в инстаграме показал пример реального заказа и рассказал, сколько сегодня стоит укладка плитки в ванной комнате.

Что обходится дороже: плитка или работа?

По словам мастера, в этом проекте заказчики приобрели плитку примерно за 15 тысяч гривен. Впрочем, стоимость ее укладки составит от 65 до 70 тысяч гривен. Строитель отметил, что такая сумма включает не только укладку плитки, но и дополнительные работы, без которых качественный монтаж невозможен.

Каковы сейчас расценки на укладку плитки?

Строитель также обнародовал актуальный прайс на отдельные виды работ. По его словам, ориентировочные цены следующие:

укладка плитки – 950 гривен за квадратный метр;

сверление отверстий – 250 гривен за одно отверстие;

затирка швов обычной смесью – 200 гривен за квадратный метр;

эпоксидная затирка – 320 гривен за квадратный метр;

герметизация внутренних углов силиконом – 250 гривен за погонный метр.

Именно дополнительные работы, по словам мастеров, часто существенно влияют на общую стоимость ремонта.

Каковы сейчас расценки на укладку плитки: смотрите видео

Почему работа стоит дороже материалов?

В комментариях под видео многие пользователи удивились, что стоимость укладки плитки в несколько раз превышает цену самой плитки. Однако мастера объясняют, что профессиональная облицовка ванной – это не только приклеивание плитки.

В процесс входят:

подготовка основания,

точная разметка,

подрезка материала,

сверление отверстий под сантехнику,

затирка швов и герметизация стыков.

Кроме того, сложность работ зависит от формата плитки, количества углов, ниш, инженерных коммуникаций и других особенностей помещения.

От чего зависит стоимость ремонта?

Строитель подчеркивает, что приведенные суммы являются примером одного конкретного объекта. Окончательная цена может варьироваться в зависимости от площади ванной комнаты, формата плитки, сложности монтажа, региона и индивидуальных расценок мастера. Поэтому перед началом ремонта стоит заранее уточнить полную смету, чтобы избежать неожиданных расходов.