Будівельник з ніком @aleksey.angelov в інстаграмі показав приклад реального замовлення та розповів, скільки сьогодні коштує укладання плитки у ванній кімнаті.

Що виходить дорожче: плитка чи робота?

За словами майстра, у цьому проєкті замовники придбали плитку приблизно за 15 тисяч гривень. Втім, вартість її укладання становитиме від 65 до 70 тисяч гривень. Будівельник зазначив, що така сума включає не лише укладання плитки, а й додаткові роботи, без яких якісний монтаж неможливий.

Які зараз розцінки на укладання плитки?

Будівельник також оприлюднив актуальний прайс на окремі види робіт. За його словами, орієнтовні ціни такі:

укладання плитки – 950 гривень за квадратний метр;

свердління отворів – 250 гривень за один отвір;

затирка швів звичайною сумішшю – 200 гривень за квадратний метр;

епоксидна затирка – 320 гривень за квадратний метр;

герметизація внутрішніх кутів силіконом – 250 гривень за погонний метр.

Саме додаткові роботи, за словами майстрів, часто суттєво впливають на загальну вартість ремонту.

Які зараз розцінки на укладання плитки: дивіться відео

Чому робота коштує дорожче за матеріали?

У коментарях під відео багато користувачів здивувалися, що вартість укладання плитки в кілька разів перевищує ціну самої плитки. Однак майстри пояснюють, що професійне облицювання ванної – це не лише приклеювання плитки.

До процесу входять:

підготовка основи,

точна розмітка,

підрізування матеріалу,

свердління отворів під сантехніку,

затирка швів і герметизація стиків.

Крім того, складність робіт залежить від формату плитки, кількості кутів, ніш, інсталяцій та інших особливостей приміщення.

Від чого залежить вартість ремонту?

Будівельник наголошує, що наведені суми є прикладом одного конкретного об'єкта. Остаточна ціна може змінюватися залежно від площі ванної кімнати, формату плитки, складності монтажу, регіону та індивідуальних розцінок майстра. Тому перед початком ремонту варто заздалегідь уточнювати повний кошторис, щоб уникнути несподіваних витрат.