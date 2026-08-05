Главное – выбрать подходящий сорт, правильно посадить растение и регулярно его обрезать, пишет Марта Стюарт.

Когда сажать малину?

Лучшее время для посадки зависит от климатической зоны и вида саженцев.

Саженцы с открытой корневой системой высаживают в мае – июне, когда почва уже не слишком влажная.

Малину, продаваемую в контейнерах, можно высаживать в течение всего сезона, если регулярно поливать растения.

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Какие бывают сорта малины?

При выборе сорта важно учитывать климат вашего региона и желаемый период сбора урожая.

Ягоды могут быть не только традиционного красного цвета, но и желтыми, фиолетовыми или черными.

Каждый сорт имеет свои вкусовые особенности и сроки созревания.

Сорта также делятся по типу плодоношения:

летняя малина формирует побеги в первый год, а плодоносит следующим летом;

ремонтантная малина дает ягоды уже на побегах первого года.

Плодоношение обычно начинается в конце лета и продолжается осенью.

Популярные сорта:

Heritage – классическая красная малина, которая дает два урожая: первый – в начале лета, второй, более обильный, – осенью. Сорт известен высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и неприхотливостью. Ягоды прекрасно подходят для варенья и выпечки.

классическая красная малина, которая дает два урожая: первый – в начале лета, второй, более обильный, – осенью. Сорт известен высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и неприхотливостью. Ягоды прекрасно подходят для варенья и выпечки. Caroline дает большие сладкие ягоды и щедрый осенний урожай. Сорт хорошо противостоит болезням.

большие сладкие ягоды и щедрый осенний урожай. Сорт хорошо противостоит болезням. Tulameen – один из самых любимых сортов среди садоводов. Отличается большими ягодами с превосходным вкусом. Плодоносит в первой половине лета и лучше всего растет в регионах с прохладным летом.

один из самых любимых сортов среди садоводов. Отличается большими ягодами с превосходным вкусом. Плодоносит в первой половине лета и лучше всего растет в регионах с прохладным летом. Anne – необычный сорт с золотисто-желтыми ягодами, имеющими легкий абрикосовый привкус. Это ремонтантная малина, которая плодоносит с конца лета до осени. Хорошо переносит как холод, так и жару.

необычный сорт с золотисто-желтыми ягодами, имеющими легкий абрикосовый привкус. Это ремонтантная малина, которая плодоносит с конца лета до осени. Хорошо переносит как холод, так и жару. Jewel – популярный сорт черной малины. Темные ягоды напоминают ежевику, обладают сладким вкусом с винными нотками и содержат много антиоксидантов.

Если посадить несколько разных сортов, можно значительно продлить сезон сбора ягод / Фото Pinterest

Как правильно посадить малину?

Для малины очень важна хорошо дренированная почва. Лучше всего она растет на плодородной слабокислой почве с уровнем pH от 5,5 до 6,5.

Идеальной считается супесчаная почва, обогащенная компостом или другой органикой. Мульча помогает дольше сохранять влагу и поддерживает стабильную температуру почвы.

Если на участке плохой дренаж, малину лучше выращивать на приподнятых грядках.

Для посадки выбирайте солнечное место, где растения будут получать не менее 6–8 часов прямого солнечного света в день.

Рекомендуемая схема посадки:

между кустами – 45–60 сантиметров;

между рядами – 2,5–3 метра.

Опоры или шпалеру желательно установить еще во время посадки – это поможет побегам расти ровно. Саженцы с открытой корневой системой высаживают в яму такой ширины, чтобы корни свободно размещались. Засыпьте его землей до того же уровня, на котором растение росло в питомнике.

Как ухаживать за малиной?

После посадки регулярно поливайте растения. Почва должна оставаться влажной, но не переувлажненной.

Регулярно удаляйте сорняки, а весной подкармливайте кусты компостом или сбалансированным удобрением.

После завершения плодоношения у летних сортов вырезайте старые побеги – это стимулирует рост новых.

Ремонтантную малину можно обрезать двумя способами: для одного осеннего урожая или для двух урожаев в год.

Также важно не допускать чрезмерного загущения. Удаляйте новые побеги, выходящие за пределы полосы шириной примерно 45 сантиметров. Это улучшает циркуляцию воздуха и облегчает сбор ягод.

Когда собирать урожай?

Лучший признак спелости – насыщенный цвет ягод и то, насколько легко они отделяются от плодоложа. Если ягоду приходится выдергивать с усилием, она еще не созрела. Оставьте ее еще на день.

Собирайте ягоды сверху вниз, осторожно срывая только то, что легко отделяется.

В период активного плодоношения проверяйте кусты каждые несколько дней, ведь спелая малина быстро перезревает.

Лучше всего собирать урожай утром, когда еще прохладно. Ягоды складывайте в неглубокие емкости, чтобы они не помялись.

После сбора малину нужно как можно быстрее охладить, съесть или заморозить.

При правильном уходе малиновые насаждения могут оставаться продуктивными на протяжении десятилетий. По словам владелицы ягодной фермы Дейл Иллы Риггс, некоторые кусты на ее плантации успешно плодоносят уже более 20 лет.