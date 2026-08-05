Головне – обрати відповідний сорт, правильно посадити рослину та регулярно її обрізати, пише Martha Stewart.

Коли садити малину?

Найкращий час для посадки залежить від кліматичної зони та виду саджанців.

Саджанці з відкритою кореневою системою висаджують у травні – червні, коли ґрунт уже не надто вологий.

Малину, що продається в контейнерах, можна висаджувати протягом усього сезону, якщо регулярно поливати рослини.

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Які бувають сорти малини?

Під час вибору сорту важливо враховувати клімат вашого регіону та бажаний період збору врожаю.

Ягоди можуть бути не лише традиційного червоного кольору, а й жовтими, фіолетовими або чорними.

Кожен різновид має свої смакові особливості та строки дозрівання.

Сорти також поділяють за типом плодоношення:

літня малина формує пагони в перший рік, а плодоносить наступного літа;

ремонтантна малина дає ягоди вже на пагонах першого року.

Плодоношення зазвичай починається наприкінці літа й триває восени.

Популярні сорти:

Heritage – класична червона малина, яка дає два врожаї: перший – на початку літа, другий, рясніший, – восени. Сорт відомий високою врожайністю, стійкістю до хвороб і невибагливістю. Ягоди чудово підходять для варення та випічки.

– класична червона малина, яка дає два врожаї: перший – на початку літа, другий, рясніший, – восени. Сорт відомий високою врожайністю, стійкістю до хвороб і невибагливістю. Ягоди чудово підходять для варення та випічки. Caroline дає великі солодкі ягоди та щедрий осінній урожай. Сорт добре протистоїть хворобам.

дає великі солодкі ягоди та щедрий осінній урожай. Сорт добре протистоїть хворобам. Tulameen – один із найулюбленіших сортів серед садівників. Вирізняється великими ягодами з чудовим смаком. Плодоносить у першій половині літа й найкраще росте в регіонах із прохолодним літом.

– один із найулюбленіших сортів серед садівників. Вирізняється великими ягодами з чудовим смаком. Плодоносить у першій половині літа й найкраще росте в регіонах із прохолодним літом. Anne – незвичайний сорт із золотисто-жовтими ягодами, які мають легкий абрикосовий присмак. Це ремонтантна малина, яка плодоносить із кінця літа до осені. Добре переносить як холод, так і спеку.

– незвичайний сорт із золотисто-жовтими ягодами, які мають легкий абрикосовий присмак. Це ремонтантна малина, яка плодоносить із кінця літа до осені. Добре переносить як холод, так і спеку. Jewel – популярний сорт чорної малини. Темні ягоди нагадують ожину, мають солодкий смак із винними нотками та містять багато антиоксидантів.

Якщо висадити кілька різних сортів, можна значно продовжити сезон збору ягід / Фото Pinterest

Як правильно посадити малину?

Для малини дуже важливий добре дренований ґрунт. Найкраще вона росте на родючій слабокислій землі з рівнем pH від 5,5 до 6,5.

Ідеальним вважається супіщаний ґрунт, збагачений компостом або іншою органікою. Мульча допомагає довше зберігати вологу та підтримує стабільну температуру ґрунту.

Якщо ділянка має поганий дренаж, малину краще вирощувати на піднятих грядках.

Для посадки обирайте сонячне місце, де рослини отримуватимуть щонайменше 6 – 8 годин прямого сонячного світла на день.

Рекомендована схема посадки:

між кущами – 45 – 60 сантиметрів;

між рядами – 2,5 – 3 метрів.

Опори або шпалеру бажано встановити ще під час посадки — це допоможе пагонам рости рівно. Саджанці з відкритою кореневою системою висаджують у яму такої ширини, щоб коріння вільно розміщувалося. Засипайте його землею до того самого рівня, на якому рослина росла в розсаднику.

Як доглядати за малиною?

Після посадки регулярно поливайте рослини. Ґрунт має залишатися вологим, але не заболоченим.

Регулярно видаляйте бур'яни, а навесні підживлюйте кущі компостом або збалансованим добривом.

Після завершення плодоношення у літніх сортів вирізайте старі пагони – це стимулює ріст нових.

Ремонтантну малину можна обрізувати двома способами: для одного осіннього врожаю або для двох урожаїв на рік.

Також важливо не допускати надмірного загущення. Видаляйте нові пагони, які виходять за межі смуги шириною приблизно 45 сантиметрів. Це покращує циркуляцію повітря та полегшує збирання ягід.

Коли збирати врожай?

Найкращий показник стиглості – насичений колір ягід і те, наскільки легко вони відокремлюються від плодоложа. Якщо ягоду доводиться тягнути із зусиллям, вона ще не достигла. Залиште її ще на день.

Збирайте ягоди зверху вниз, обережно зриваючи лише ті, що легко відділяються.

У період активного плодоношення перевіряйте кущі кожні кілька днів, адже стигла малина швидко перезріває.

Найкраще збирати врожай зранку, коли ще прохолодно. Ягоди складайте у неглибокі ємності, щоб вони не пом'ялися.

Після збору малину потрібно якнайшвидше охолодити, з'їсти або заморозити.

За правильного догляду малинові насадження можуть залишатися продуктивними десятиліттями. За словами власниці ягідної ферми Дейл Іли Ріггс, деякі кущі на її плантації успішно плодоносять уже понад 20 років.