Одной из самых распространенных строительных уловок прошлого было добавление клея ПВА в цементный раствор.

Зачем строители добавляли ПВА в цемент?

В те времена, когда специальных плиточных клеев практически не было, мастера самостоятельно улучшали свойства цементно-песчаных смесей. Как пишет издание Science Direct, клей ПВА помогал:

сделать раствор более пластичным;

улучшить сцепление плитки с основанием;

снизить риск образования мелких трещин после высыхания;

повысить устойчивость покрытия к механическим нагрузкам.

Именно благодаря этому плитка часто служила десятилетиями без отслоения.

Какие пропорции использовали?

Единого рецепта не существовало – все зависело от вида работ. В частности, при укладке плитки в цементно-песчаную смесь иногда добавляли примерно 20 % клея ПВА от объема сухой смеси. Для штукатурных работ его использовали значительно меньше – всего несколько десятков граммов на ведро раствора.

При устройстве стяжки мастера также добавляли ПВА, при этом немного уменьшая количество воды. Это делало раствор менее хрупким и более прочным после затвердевания.



Клей ПВА годами добавляли в цементный раствор / Фото Pexels

Помимо ПВА, популярностью пользовалось и жидкое стекло. Его добавляли в цемент, когда требовалось повысить влагостойкость покрытия, например, в подвалах, колодцах или других сырых помещениях. Впрочем, с таким раствором нужно было работать быстро, ведь он застывает значительно быстрее обычного цемента.

Стоит ли использовать этот способ сегодня?

Специалисты отмечают, что современные плиточные клеи уже содержат полимерные добавки, которые обеспечивают высокую адгезию, эластичность и прочность. Именно поэтому при новом ремонте рекомендуется использовать специализированные смеси, особенно для крупноформатной плитки или систем "теплого пола".

В то же время добавление ПВА в обычный цементный раствор и сегодня иногда применяется при мелких ремонтах или реставрации старых поверхностей, когда необходимо улучшить сцепление без использования дорогостоящих материалов.