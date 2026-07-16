Однією з найпоширеніших будівельних хитрощів минулого було додавання клею ПВА до цементного розчину.

Навіщо будівельники додавали ПВА до цементу?

За часів, коли спеціальних плиткових клеїв практично не було, майстри самостійно покращували властивості цементно-піщаних сумішей. Як пише видання Science Direct, клей ПВА допомагав:

зробити розчин більш пластичним;

покращити зчеплення плитки з основою;

зменшити ризик утворення дрібних тріщин після висихання;

підвищити стійкість покриття до механічних навантажень.

Саме завдяки цьому плитка часто служила десятиліттями без відшарування.

Які пропорції використовували?

Єдиного рецепта не існувало – усе залежало від виду робіт. Зокрема, під час укладання плитки до цементно-піщаної суміші іноді додавали приблизно 20% клею ПВА від об'єму сухої суміші. Для штукатурних робіт його використовували значно менше – лише кілька десятків грамів на відро розчину.

Під час облаштування стяжки майстри також додавали ПВА, водночас трохи зменшуючи кількість води. Це робило розчин менш крихким і більш міцним після застигання.



Клей ПВА роками додавали до цементного розчину / Фото Pexels

Окрім ПВА, популярністю користувалося й рідке скло. Його додавали до цементу, коли потрібно було підвищити вологостійкість покриття, наприклад у підвалах, колодязях чи інших сирих приміщеннях. Втім, із таким розчином потрібно було працювати швидко, адже він застигає значно швидше за звичайний цемент.

Чи варто використовувати цей спосіб сьогодні?

Фахівці зазначають, що сучасні плиткові клеї вже містять полімерні добавки, які забезпечують високу адгезію, еластичність і міцність. Саме тому під час нового ремонту рекомендується використовувати спеціалізовані суміші, особливо для великоформатної плитки або систем теплої підлоги.

Водночас додавання ПВА до звичайного цементного розчину й сьогодні іноді застосовують під час дрібних ремонтів або реставрації старих поверхонь, коли потрібно покращити зчеплення без використання дорогих матеріалів.