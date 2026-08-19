Как отмечает издание Gazeta.pl, винтажный дизайн вновь набирает популярность, а предметы с историей все чаще становятся частью современных интерьеров. Особенно ценятся светильники, сохранившие оригинальные детали и демонстрирующие характерный для своей эпохи дизайн.

Какие лампы могут представлять ценность?

Наибольшее внимание коллекционеры уделяют светильникам конца XIX и начала XX века. В этот период декоративные предметы становились более доступными для обычных семей, а дизайнеры уделяли большое внимание не только функциональности, но и внешнему виду.

Популярны лампы с:

массивными основаниями,

декоративными абажурами,

цветочными мотивами и сложными деталями.

Особенно интересны экземпляры, изготовленные вручную или с использованием характерных для своего времени материалов. Оригинальные модели от известных производителей могут стоить на международных аукционах очень дорого. В то же время ценной может оказаться и лампа без громкого имени – если она редкая, хорошо сохранилась и имеет интересный дизайн.

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Старые лампы снова входят в моду / Фото Unsplash

Что может повысить цену?

Отдельно коллекционеры охотятся за светильниками в стиле модерн и ар-деко.

Для модерна характерны плавные линии и природные мотивы – цветки, листья, насекомые. Такие лампы часто имеют декоративные абажуры и необычные формы.

Ар-деко, напротив, тяготеет к геометрии, симметрии и более сдержанному дизайну. Такие светильники особенно характерны для первой половины XX века. Именно стиль, возраст, редкость и происхождение предмета могут существенно влиять на его цену.

Интересно, что следы времени не всегда снижают стоимость винтажного предмета. Небольшие царапины, естественное потускнение металла или патина могут свидетельствовать о возрасте вещи. А вот современные пластиковые детали, замененные элементы или слишком идеальное состояние иногда могут быть признаком более поздней реплики.