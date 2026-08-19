Як зазначає видання Gazeta.pl, вінтажний дизайн знову набирає популярності, а предмети з історією дедалі частіше стають частиною сучасних інтер'єрів. Особливо цінуються світильники, які зберегли оригінальні деталі та демонструють характерний для своєї епохи дизайн.

Які лампи можуть бути цінними?

Найбільше уваги колекціонери приділяють світильникам кінця XIX та початку XX століття. У цей період декоративні предмети ставали доступнішими для звичайних родин, а дизайнери приділяли велику увагу не лише функціональності, а й зовнішньому вигляду.

Популярними є лампи з:

масивними основами,

декоративними абажурами,

квітковими мотивами та складними деталями.

Особливо цікаві екземпляри, виготовлені вручну або з використанням характерних для свого часу матеріалів. Оригінальні моделі від відомих виробників можуть коштувати на міжнародних аукціонах дуже дорого. Водночас цінною може виявитися і лампа без гучного імені – якщо вона рідкісна, добре збереглася та має цікавий дизайн.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Старі лампи знов повертають в моду / Фото Unsplash

Що може підвищити ціну?

Окремо колекціонери полюють на світильники у стилі модерн та ар-деко.

Для модерну характерні плавні лінії та природні мотиви – квіти, листя, комахи. Такі лампи часто мають декоративні абажури та незвичайні форми.

Ар-деко, навпаки, тяжіє до геометрії, симетрії та стриманішого дизайну. Такі світильники особливо характерні для першої половини XX століття. Саме стиль, вік, рідкісність та походження предмета можуть суттєво впливати на його ціну.

Цікаво, що сліди часу не завжди знижують вартість вінтажного предмета. Невеликі подряпини, природне потьмяніння металу або патина можуть свідчити про вік речі. А ось сучасні пластикові деталі, замінені елементи чи надто ідеальний стан іноді можуть бути ознакою пізнішої репліки.