Особенно осторожно следует обращаться с полотенцами и тряпками, которые соприкасались с маслом или жиром на кухне, в гараже или мастерской. Почему их лучше сушить естественным способом и какие еще привычки повышают риск возгорания, рассказывает The Spruce.

Почему промасленные тряпки опасно сушить в сушильной машине?

Жир и масло плохо растворяются в воде и могут оставаться в волокнах даже после обычного цикла стирки. Если такую ткань положить в сушильную машину, под действием высокой температуры остатки загрязнения могут создать риск возгорания.

Не сушите в стиральной машине вещи, на которых было масло. Стиральная машина не всегда может полностью удалить его из ткани, а нагрев в сушилке может привести к пожару,

– пояснила эксперт по бытовой технике Аманда Абрахам.

Если жирных пятен немного, сначала стоит осторожно удалить излишки загрязнения тупым ножом или ложкой, а затем обработать пятно средством для мытья посуды, стиральным средством или пятновыводителем с компонентами, расщепляющими жир.

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Средство оставляют примерно на 15 минут, после чего ткань стирают при самой высокой температуре, разрешенной на этикетке. Сильно загрязненные тряпки можно предварительно замочить в горячей воде со средством против жира, а затем отдельно постирать.

Даже после такой очистки эксперт советует не пользоваться сушильной машиной, а высушить ткань естественным способом на веревке или обычной сушилке для белья.

Ворс и забитая вентиляция тоже создают опасность

Причиной проблем может стать не только то, что попадает в барабан, но и состояние самой сушильной машины. Во время каждого цикла на фильтре скапливается ворс с тканей, который легко воспламеняется, поэтому его нужно убирать после каждого использования.

Не менее важно следить за каналом, через который из машины отводятся горячий воздух и влага. Накопившийся внутри ворс ухудшает циркуляцию воздуха и может привести к перегреву, поэтому вентиляцию нужно регулярно осматривать и очищать в соответствии с рекомендациями производителя.

Одним из признаков засорения может быть то, что привычная сушка вдруг стала длиться дольше или белье после завершения цикла остается влажным. В таком случае стоит проверить не только фильтр, но и вентиляционный канал, а также внешний выход воздуха.

Внешняя решетка также может забиваться ворсом, листьями и другим мусором, поэтому воздух хуже выходит наружу. U.S. Fire Administration рекомендует следить за тем, чтобы вентиляционный канал не был поврежден, зажат или перекрыт, а внешняя заслонка свободно открывалась во время работы сушилки.

Какие еще вещи не стоит класть в сушилку?

Особую опасность представляют ткани, загрязненные бензином, растворителем для краски, ацетоном, воском и другими легковоспламеняющимися веществами. Даже после очистки их не следует сушить под воздействием высокой температуры, если производитель техники или этикетка вещи прямо не разрешают этого.

Осторожно нужно обращаться с изделиями, содержащими резину, пену или пластик, например с некоторыми ковриками и другими вещами с прорезиненной основой. Высокая температура может повредить такие материалы, а в отдельных случаях создать пожарную опасность, поэтому перед сушкой необходимо обязательно проверять рекомендации на этикетке.

Снизить риски помогает и обычный уход за техникой: фильтр следует очищать после каждого цикла, вентиляцию держать свободной от ворса, а вещи с остатками легковоспламеняющихся веществ не сушить в машине. Если есть сомнения относительно конкретного материала, безопаснее проверить инструкцию производителя сушилки и маркировку на самой вещи.