Особливо уважно потрібно поводитися з рушниками та ганчірками, які контактували з олією або жиром на кухні, в гаражі чи майстерні. Чому їх краще сушити природним способом і які ще звички підвищують ризик пожежі, розповідає The Spruce.

Чому промаслені ганчірки небезпечно сушити в машині?

Жир та олія погано розчиняються у воді й можуть залишатися у волокнах навіть після звичайного циклу прання. Якщо таку тканину покласти в сушильну машину, під дією високої температури залишки забруднення можуть створити ризик займання.

Не сушіть у машині речі, на яких була олія. Пральна машина не завжди може повністю видалити її з тканини, а нагрівання в сушарці може призвести до пожежі,

– пояснила експертка з побутової техніки Аманда Абрахам.

Якщо жирних плям небагато, спочатку варто обережно прибрати надлишок забруднення тупим ножем або ложкою, а потім обробити пляму засобом для миття посуду, пральним засобом або плямовивідником із компонентами, що розщеплюють жир.

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Засіб залишають приблизно на 15 хвилин, після чого тканину перуть за найвищої температури, дозволеної на етикетці. Сильно забруднені ганчірки можна попередньо замочити в гарячій воді із засобом проти жиру, а потім окремо випрати.

Навіть після такого очищення експертка радить не користуватися сушильною машиною, а висушити тканину природним способом на мотузці або звичайній сушарці для білизни.

Ворс і забита вентиляція теж створюють небезпеку

Причиною проблем може стати не лише те, що потрапляє в барабан, а й стан самої сушильної машини. Під час кожного циклу на фільтрі накопичується ворс із тканин, який легко займається, тому його потрібно прибирати після кожного використання.

Не менш важливо стежити за каналом, через який із машини відводяться гаряче повітря та волога. Накопичений усередині ворс погіршує циркуляцію повітря й може призвести до перегрівання, тому вентиляцію потрібно регулярно оглядати та очищати відповідно до рекомендацій виробника.

Однією з ознак засмічення може бути те, що звичне сушіння раптом почало тривати довше або білизна після завершення циклу залишається вологою. У такому разі варто перевірити не лише фільтр, а й вентиляційний канал та зовнішній вихід повітря.

Зовнішня решітка також може забиватися ворсом, листям та іншим сміттям, через що повітря гірше виходить назовні. U.S. Fire Administration радить стежити, щоб вентиляційний канал не був пошкоджений, перетиснутий або перекритий, а зовнішня заслінка вільно відкривалася під час роботи сушарки.

Які ще речі не варто класти в сушарку?

Окрему небезпеку становлять тканини, забруднені бензином, розчинником для фарби, ацетоном, воском та іншими легкозаймистими речовинами. Навіть після очищення їх не варто сушити під дією високої температури, якщо виробник техніки або етикетка речі прямо не дозволяють цього.

Обережно потрібно поводитися й із виробами, що містять гуму, піну або пластик, наприклад деякими килимками та іншими речами з прогумованою основою. Висока температура може пошкодити такі матеріали, а в окремих випадках створити пожежну небезпеку, тому перед сушінням потрібно обов'язково перевіряти рекомендації на етикетці.

Зменшити ризики допомагає і звичайний догляд за технікою: фільтр варто очищати після кожного циклу, вентиляцію тримати вільною від ворсу, а речі із залишками легкозаймистих речовин не сушити в машині. Якщо є сумніви щодо конкретного матеріалу, безпечніше перевірити інструкцію виробника сушарки та позначки на самій речі.