Специалисты Love Deco рекомендуют устанавливать зеркало так, чтобы его центр находился примерно на высоте 145–160 сантиметров от пола. Конкретная высота зависит от роста людей, которые чаще всего пользуются ванной комнатой. Такой вариант позволяет без труда видеть лицо и верхнюю часть тела, не наклоняясь и не вставая на цыпочки.

Если зеркало монтируется над умывальником, следует также соблюдать еще одно правило. Нижний край зеркала должен располагаться на 10–25 сантиметров выше столешницы или самой высокой точки смесителя. Это не только обеспечивает удобство, но и помогает уменьшить количество брызг воды, попадающих на поверхность.



На какой высоте следует устанавливать зеркало в ванной / Фото Unsplash

Дизайнеры также советуют учитывать высоту потолка и размеры самого зеркала. В просторных ванных комнатах уместно выглядят большие модели, тогда как в компактных помещениях важно оставить достаточно свободного пространства вокруг зеркала, чтобы интерьер не выглядел перегруженным.

Как подобрать размер зеркала?