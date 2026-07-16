Специалисты Love Deco рекомендуют устанавливать зеркало так, чтобы его центр находился примерно на высоте 145–160 сантиметров от пола. Конкретная высота зависит от роста людей, которые чаще всего пользуются ванной комнатой. Такой вариант позволяет без труда видеть лицо и верхнюю часть тела, не наклоняясь и не вставая на цыпочки.
Если зеркало монтируется над умывальником, следует также соблюдать еще одно правило. Нижний край зеркала должен располагаться на 10–25 сантиметров выше столешницы или самой высокой точки смесителя. Это не только обеспечивает удобство, но и помогает уменьшить количество брызг воды, попадающих на поверхность.
На какой высоте следует устанавливать зеркало в ванной / Фото Unsplash
Дизайнеры также советуют учитывать высоту потолка и размеры самого зеркала. В просторных ванных комнатах уместно выглядят большие модели, тогда как в компактных помещениях важно оставить достаточно свободного пространства вокруг зеркала, чтобы интерьер не выглядел перегруженным.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Как подобрать размер зеркала?
- Не менее важно правильно подобрать и размер зеркала. Дизайнеры советуют ориентироваться прежде всего на ширину умывальника или тумбы. В большинстве случаев зеркало должно быть такой же ширины или чуть уже – примерно на 5–15 сантиметров.
- Если оно значительно шире мебели, интерьер может выглядеть непропорциональным, а если слишком узкое – не обеспечит достаточного обзора и утратит свою декоративную функцию.